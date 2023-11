“Actualmente estamos analizando nuevas situaciones que están presentando aquellos candidatos que manifiestan una situación de riesgo”, manifestó Eder Fabián Bejarano, coordinador regional de la UNP. Según la entidad, la mayor cantidad de denuncias llegan desde Medellín y el Norte del departamento.

Precisamente esta semana se conoció el grave caso del alcalde electo de Toledo, Jhonny Alberto Marín Muñetón, en el Norte del departamento, quien denunció que ha recibido amenazas en las que le aseguran que no alcanzará a posesionarse en el cargo.

“Desde que gané las elecciones me han venido diciendo que me van a matar, que no voy a llegar a la posesión. Todas estas amenazas me han llegado por comentarios y mensajes en el pueblo”, manifestó el mandatario electo quien ya había gobernado en esta localidad entre 2016 y 2019.

Desde el día en el que se conoció que había ganado los comicios con un 63,49% de los votos le comenzaron a manifestar que lo iban a asesinar y que no iba a cumplir un solo día en el poder.