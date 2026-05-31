Así votó Antioquia en primera vuelta: De la Espriella (54%) dobló a Cepeda (25,4%)

En la primera vuelta presidencial, Antioquia entregó una victoria contundente al candidato Abelardo De la Espriella, quien obtuvo 1.723.406 votos, equivalentes al 54,36% de la votación departamental. El resultado consolida al abogado costeño como el candidato dominante en uno de los departamentos con mayor peso electoral del país (13% del censo nacional), superando por más de 900.000 votos a su más cercano competidor.

El segundo lugar fue para Iván Cepeda, con 805.652 votos y el 25,41%, una cifra que consolida al Pacto Histórico como la segunda fuerza política de Antioquia, aunque a una distancia considerable del puntero.

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Muy por debajo quedó Paloma Valencia, con 294.322 votos y el 9,28 %, seguida por Sergio Fajardo, quien en su tierra natal apenas alcanzó el 7,09 % con 225.072 sufragios. Para el exalcalde de Medellín, el resultado es especialmente significativo: Antioquia es el departamento donde construyó su carrera política, y el guarismo lo dejó fuera de cualquier protagonismo.