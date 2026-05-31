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Así votó Antioquia en primera vuelta: De la Espriella (54%) dobló a Cepeda (25,4%)

Muy por debajo de los dos punteros quedaron Paloma Valencia (9,28%) y Sergio Fajardo (7%). ¿Qué pasará en segunda vuelta?

  • Abelardo De la Espriella (54,36%) e Iván Cepeda 805.652 (25,41%) lograron los dos primeros lugares de votación en Antioquia. FOTO CAMILO SUÁREZ - EL COLOMBIANO
    Abelardo De la Espriella (54,36%) e Iván Cepeda 805.652 (25,41%) lograron los dos primeros lugares de votación en Antioquia. FOTO CAMILO SUÁREZ - EL COLOMBIANO
  • La participación en Antioquia fue del 58,9% en la primera vuelta presidencial de 2026.
    La participación en Antioquia fue del 58,9% en la primera vuelta presidencial de 2026.
  • En los municipios color naranja ganó De la Espriella y en los que tiene color morado venció Cepeda.
    En los municipios color naranja ganó De la Espriella y en los que tiene color morado venció Cepeda.
hace 1 hora
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En la primera vuelta presidencial, Antioquia entregó una victoria contundente al candidato Abelardo De la Espriella, quien obtuvo 1.723.406 votos, equivalentes al 54,36% de la votación departamental. El resultado consolida al abogado costeño como el candidato dominante en uno de los departamentos con mayor peso electoral del país (13% del censo nacional), superando por más de 900.000 votos a su más cercano competidor.

El segundo lugar fue para Iván Cepeda, con 805.652 votos y el 25,41%, una cifra que consolida al Pacto Histórico como la segunda fuerza política de Antioquia, aunque a una distancia considerable del puntero.

Lea acá: Abelardo de la Espriella arrasó y se enfrentará en segunda vuelta a Iván Cepeda por la Presidencia

Muy por debajo quedó Paloma Valencia, con 294.322 votos y el 9,28 %, seguida por Sergio Fajardo, quien en su tierra natal apenas alcanzó el 7,09 % con 225.072 sufragios. Para el exalcalde de Medellín, el resultado es especialmente significativo: Antioquia es el departamento donde construyó su carrera política, y el guarismo lo dejó fuera de cualquier protagonismo.

La participación en Antioquia fue del 58,9% en la primera vuelta presidencial de 2026.
La participación en Antioquia fue del 58,9% en la primera vuelta presidencial de 2026.

Así les fue al resto de candidatos

Los candidatos restantes tuvieron una participación marginal en el departamento. Santiago Botero sumó 30.271 votos (0,95%) y Claudia López apenas 13.482 (0,42 %). En conjunto, los cuatro candidatos minoritarios no alcanzan a sumar el porcentaje que De la Espriella obtuvo por encima de su rival más cercano, lo que grafica la magnitud de la diferencia que marcó la jornada en Antioquia.

Después siguieron Mauricio Lizcano 4.542 (0,14 %), Miguel Uribe Londoño 4.414 (0,13 %), Sondra Macollins 2.783 (0,08 %), Roy Barreras 1.948 (0,06 %) y Gustavo Matamoros 755 (0,02 %).

En los municipios color naranja ganó De la Espriella y en los que tiene color morado venció Cepeda.
En los municipios color naranja ganó De la Espriella y en los que tiene color morado venció Cepeda.

Los antecedentes de elecciones pasadas

Las seis elecciones anteriores —entre 2002 y 2022— consolidaron a Antioquia como bastión de la derecha.

El mapa político del departamento no ha cambiado de color en dos décadas, pero la izquierda ha crecido de forma sostenida en los últimos ocho años. La primera vuelta de 2026 lo confirma: Iván Cepeda obtuvo 805.652 votos (25,4%), 123.370 más que los 682.282 que logró Gustavo Petro en la primera vuelta de 2022.

Otro rasgo estructural de Antioquia es que, cuando la derecha llega fragmentada a la primera vuelta, se reagrupa en la segunda con una disciplina mayor que en el resto del país. El caso más contundente es el de 2022: Rodolfo Hernández pasó del 18,4 % al 66,1 % entre una vuelta y otra.

Lo mismo ocurrió en 2014, cuando el uribismo —distanciado de Juan Manuel Santos— llevó a Óscar Iván Zuluaga del 39,6 % al 57,8 %.

El centro, por su parte, ha tenido en Antioquia una participación consistentemente residual. Desde Mockus en 2010 hasta las tres candidaturas de Fajardo —2018, 2022 y 2026—, ningún candidato de ese espacio logró traducir su votación de primera vuelta en influencia real sobre la segunda. Su electorado migra mayoritariamente hacia la derecha antes que hacia la izquierda.

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