“Anuncio mi apoyo a Abelardo e invito a que derrotemos a Cepeda”: Paloma Valencia reconoce resultados de primera vuelta

La candidata del Centro Democrático, desde un primer momento, iba a dar sus declaraciones en el Compensar de la Avenida 68, al noroccidente de la capital; no obstante, tras los resultados, cambió su lugar de anuncio y dio sus palabras desde el hotel GHL.
Con ella estaban los excandidatos que la acompañaron en la Gran Consulta por Colombia. A su lado, y quien apoyó su anuncio, se encontraba su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo.
“De manera personal, como Paloma Valencia, la mujer que quería ser su presidente, anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella e invito a que derrotemos a Cepeda, que el neocomunismo que impera en este país no continúe, a que estemos firmes al lado de las ideas, la libertad, la iniciativa privada y el cuidado de los más pobres”, dijo la representante del Centro Democrático durante su discurso.
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