Uribe y su derrota en las presidenciales: se la juega ahora por De la Espriella

La elección presidencial de este 31 de mayo de 2026 dejó un resultado adverso para el Centro Democrático y para el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Con más del 98 % de las mesas informadas, Paloma Valencia, candidata de esa colectividad, obtuvo alrededor de 1,6 millones de votos, equivalentes al 6,92 % del total, quedando por fuera de la segunda vuelta presidencial. Los resultados ubicaron a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda como los dos aspirantes que continuarán en la contienda por la Casa de Nariño. Lea también: Atención: Abelardo de la Espriella arrasó y se enfrentará en segunda vuelta a Iván Cepeda por la Presidencia de Colombia

La senadora llegó a la campaña presidencial como la apuesta del uribismo luego de imponerse en la Gran Consulta por Colombia realizada en marzo de 2026, en la que alcanzó cerca de 3,2 millones de votos. Sin embargo, ese respaldo no se reflejó en la primera vuelta, donde registró una reducción superior a 1,5 millones de sufragios frente a los obtenidos dos meses antes. Durante la jornada electoral, Valencia acompañó al expresidente Uribe en Rionegro, Antioquia, antes de ejercer su derecho al voto. En medio de la campaña afirmó que “el mayor honor de mi vida es ser candidata de este partido” y posteriormente sostuvo que “vamos a ganar porque somos más los colombianos que estamos del lado correcto de la historia”. No obstante, los resultados finales no correspondieron a esas proyecciones.

La candidata del Centro Democrático alcanzó el 6,91 % del total de sufragios contabilizados. FOTO: Colprensa.

Resultados consolidan un nuevo escenario político

El preconteo mostró una amplia ventaja para los candidatos que avanzaron a la segunda vuelta. De acuerdo con las cifras reportadas durante la noche electoral: ·Abelardo de la Espriella: 43,77 % de la votación. ·Iván Cepeda: 40,88 %. ·Paloma Valencia: 6,91 %. La diferencia entre los dos primeros candidatos y la aspirante del Centro Democrático dejó a la colectividad lejos de la disputa presidencial. Además, una parte importante del electorado identificado con sectores de derecha terminó respaldando la candidatura de De La Espriella, quien compitió sin el apoyo político del expresidente Uribe. Analistas y sectores políticos han señalado que este resultado representa uno de los mayores reveses electorales para el uribismo en los últimos años, teniendo en cuenta la influencia que el movimiento mantuvo durante varios procesos electorales nacionales. No se pierda: Hernán Penagos, otro de los grandes ganadores de la jornada electoral

Álvaro Uribe reconoce la derrota y anuncia respaldo a De La Espriella

Tras conocerse los resultados de la primera vuelta, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció sobre el desempeño de Paloma Valencia y confirmó que apoyará a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial programada para el 21 de junio. En una declaración pública, el exmandatario reconoció el resultado obtenido por la candidata respaldada por su sector político y asumió responsabilidades por el desenlace electoral. “Colombianos, hemos perdido. Asumo humildemente mis responsabilidades”, manifestó Uribe. El líder del Centro Democrático también destacó la participación de Valencia durante la campaña y aseguró que la senadora mantendrá relevancia en la política nacional. “Colombia ha descubierto a una gran líder, con toda la vigencia hacia el futuro, Paloma Valencia”, expresó. Entérese: “Anuncio mi apoyo a Abelardo e invito a que derrotemos a Cepeda”: Paloma Valencia reconoce resultados de primera vuelta Uribe confirmó además que respaldará al candidato de Defensores de la Patria en la segunda vuelta presidencial, luego de que este obtuviera la mayor votación en la primera ronda. “Ganó el doctor Abelardo de la Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia”, señaló. Durante su intervención, el expresidente explicó que su apoyo está fundamentado en la defensa de principios relacionados con la Constitución, las libertades individuales, la iniciativa privada, la cohesión social y la austeridad estatal. También lanzó cuestionamientos al proyecto político representado por Iván Cepeda y el petrismo. “Colombia no puede seguir en el camino de convertirse en una sucursal del chavismo, de Petro y Cepeda”, afirmó. Le puede interesar: “Increíble que Colombia se debata su futuro alrededor de homofobia, machismo e irresponsabilidad”: Oviedo Finalmente, reiteró su llamado al electorado de cara a la segunda vuelta. “Elijamos presidente al doctor Abelardo de la Espriella”, concluyó. Las declaraciones de Uribe constituyen uno de los respaldos políticos más relevantes que recibe De La Espriella tras la primera vuelta. Con la adhesión del expresidente y del sector que acompañó a Paloma Valencia, la campaña buscará atraer una parte de los votantes de centroderecha y derecha de cara a la elección definitiva.

Álvaro Uribe reconoció la derrota y asumió responsabilidades por el resultado electoral. FOTO: Colprensa.

El centro político registra bajos resultados

La jornada electoral también dejó resultados limitados para las candidaturas identificadas con posiciones de centro. Entre los principales resultados reportados se encuentran: Sergio Fajardo: 1.007.637 votos (4,18 %). Claudia López: 225.297 votos (0,94 %). Óscar Mauricio Lizcano: 53.829 votos (0,22 %). Las cifras reflejan que la disputa presidencial quedó concentrada principalmente entre las candidaturas de De La Espriella y Cepeda, mientras las opciones de centro no lograron consolidar una votación que les permitiera influir de manera decisiva en el resultado de la primera vuelta.

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