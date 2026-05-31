El costo de la derrota: estos son los candidatos que no alcanzaron la reposición de votos en las presidenciales 2026

La primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026 no solo definió el rumbo político del país, sino que dejó un duro golpe económico para siete de los aspirantes. Con el99,92 por ciento de las mesas informadas, la jornada consolidó 23.961.059 votos válidos en la jornada de este domingo 31 de mayo.
Esta masa de sufragios—que al final dejó con vida a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda para la segunda vuelta en junio— elevó la vara financiera, dictaminando quiénes recuperan el dinero invertido en sus campañas y quiénes deberán asumir las deudas con sus propios recursos.
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