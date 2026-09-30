“El problema no es solo de Bogotá”: MinHacienda lanza dura crítica a gobernadores y alcaldes de la Costa por crisis energética

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, lanzó una dura crítica contra los gobernadores y alcaldes de la Costa Caribe durante un debate de control político en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, al considerar que las autoridades territoriales deben asumir un papel más activo frente a la crisis del servicio eléctrico.
Gómez cuestionó que la responsabilidad por la situación recaiga principalmente sobre el Gobierno Nacional y pidió que las administraciones locales se involucren más en la búsqueda de soluciones.