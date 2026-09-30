Mientras Brasil pone freno a las apuestas en línea, en Colombia mueven $3,9 billones al año

El Gobierno de Lula da Silva le puso freno a las apuestas deportivas y los casinos en línea en Brasil. El mandatario firmó el 25 de septiembre una medida provisional que prohibe la explotación, oferta, intermediación y publicidad de las llamadas bets La medida también alcanza las autorizaciones estatales y distritales y establece un cronograma para el cierre de las plataformas.
El auge vertiginoso de este negocio no es exclusivo de Brasil, en Colombia se volvió casi “paisaje” toparse con alguna publicidad sobre casas de apuestas. Al encender el televisor, buena parte de los espacios publicitarios son ocupados por estos operadores. Por ejemplo, en el fútbol, 15 de los 36 clubes adscritos a la Dimayor, ente rector del fútbol profesional colombiano, tienen contrato de patrocinio con alguna de estas empresas.
Además, según datos de Fecoljuegos (Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar), este sector mueve alrededor de $3,9 billones al año y aporta cerca de $1 billón a la salud.
De regreso a suelo brasileño, la decisión tiene una segunda cara que trasciende el debate sobre el endeudamiento de los hogares y la ludopatía (adicción por apostar dinero), se trata del negocio del fútbol brasileño que recibe de esta fuente importante recursos por patrocinios.