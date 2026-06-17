A horas de la rendición de cuentas de Petro, en Antioquia exponen crisis de $7 billones causada por las EPS intervenidas

Filas extensas para reclamar medicamentos, servicios de urgencia congestionados, trabajadores de la salud con retrasos en sus pagos y hospitales en dificultades financieras. Ese es el panorama que describen las autoridades de Antioquia al referirse al estado del sistema de salud en el departamento. En medio de ese escenario, el presidente Gustavo Petro llegó este miércoles 17 de junio a la Universidad de Antioquia para presentar un balance de su gestión en salud junto al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Antes de la visita presidencial, sin embargo, la Gobernación de Antioquia responsabilizó al Gobierno Nacional por el deterioro del sistema de salud departamental tras las intervenciones realizadas a varias EPS a través de la Superintendencia Nacional de Salud. En este sentido, el gobernador Andrés Julián Rendón dijo que espera que el presidente Petro pueda rendir cuentas “a los antioqueños y desde Antioquia el país de cómo destruyó el sistema público de salud”. Para él, el Gobierno nacional ha generado una “asfixia deliberada, autoinfligida, de la EPS que él intervino”, dejando “sin oxígeno” a la red hospitalaria del departamento. También aprovechó para cuestionar la presencia de Wilmar Mejía, representante del Presidente de la República en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. Mejía está siendo investigado por presuntos vínculos con el cabecilla de la disidencia de las Farc, alias Calarcá, después de que fuera relacionado en el escándalo de los chats del cabecilla de julio de 2024 que habría revelado una presunta infiltración en altos mandos de la Fuerza Pública, la existencia de empresas de seguridad fachadas para proteger y transportar guerrilleros y supuestos a campañas políticas.

La situación en Antioquia: ¿cuánto deben las EPS intervenidas?

Según la Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia, las deudas de las EPS intervenidas con la red hospitalaria del departamento pasaron de 1,8 billones de pesos en 2022 a más de 7 billones en 2026. Además, entre esos mismos años se han cerrado 1.787 servicios de salud. “La crisis del sistema es consecuencia de decisiones que no se tomaron oportunamente”, afirmó la secretaria de Salud de Antioquia, Alma Solano Sánchez. La deuda más elevada corresponde a Nueva EPS, que pasó de $1,1 billones en 2022 a $4,6 billones en la actualidad. Savia Salud pasó de $700.000 millones a $1,9 billones y Coosalud de $66.000 millones a cerca de $500.000 millones, de acuerdo con datos reportados en el Sistema Integral de Información de la Protección Social (Sispro). Le puede interesar: Ni los recién nacidos se salvan: por deuda de $14.000 millones de EPS intervenidas, unidad maternoinfantil de Chigorodó está por cerrar La situación adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que cerca de la mitad de los antioqueños están afiliados a estas entidades. Savia Salud cuenta con cerca de 1,9 millones de usuarios, Nueva EPS con 1,2 millones y Coosalud con aproximadamente 860.000 afiliados. De acuerdo con Solano, parte del problema radica en que las EPS dejaron de cubrir obligaciones acumuladas y redujeron los giros directos a clínicas y hospitales, afectando el flujo de recursos que sostiene la operación diaria de las instituciones prestadoras de servicios de salud. El impacto ya se refleja en la oferta asistencial. Según la Gobernación, las salas de urgencia del departamento tienen una sobreocupación promedio del 126 %. Para las remisiones, mientras un paciente esperaba entre 24 y 36 horas en 2022, el tiempo de espera actual alcanza de 3 a 4 días. Actualmente, hay 252 pacientes esperando ser remitidos, la mayoría de ellos de Savia Salud y de Nueva EPS.

Sumado a esto, se reporta que en Medellín hay ausencia total de citas prioritarias y fallas generalizadas en la entrega de medicamentos, especialmente para usuarios de la Nueva EPS. Las noticias recientemente marcan el cierre y la angustia de varios centros de salud. En abril, el observatorio Así Vamos en Salud alertó que durante los últimos años al menos 4.100 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) habrían cerrado como consecuencia de la crisis que atraviesa el sistema de salud colombiano, situación que obliga a trasladar pacientes hacia otros centros asistenciales y aumenta la presión sobre la red.

La situación de Medellín

La Alcaldía de Medellín respalda buena parte de ese diagnóstico. La secretaria de Salud de Medellín, Natalia López Delgado, aseguró que las EPS intervenidas y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) adeudan cerca de $356.000 millones a la red pública hospitalaria de la ciudad: “Con corte a abril de 2026 registramos una deuda acumulada de $356.000 millones solamente con la red pública de Medellín”, explicó. Si se suma la red privada, la deuda asciende a cerca de $2,8 billones. Según la funcionaria, esta situación ha generado dificultades para el pago de proveedores, contratistas y personal de salud. También ha obligado a la administración distrital a realizar inversiones extraordinarias para sostener el funcionamiento de instituciones como Metrosalud, el Hospital General y el Hospital Infantil Concejo de Medellín. La Alcaldía estima que desde 2024 ha destinado cerca de $489.000 millones para fortalecer la red pública de la ciudad. López señaló además que los pagos provenientes de Savia Salud continúan siendo insuficientes para cubrir las obligaciones de las instituciones prestadoras de servicios. Respecto a Nueva EPS, afirmó que la situación es aún más compleja debido a la falta de contratos formales con buena parte de la red hospitalaria de Medellín, lo que genera incertidumbre para la atención de los usuarios.

La funcionaria también advirtió sobre problemas en la entrega de medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas como cáncer, diabetes e hipertensión. Según explicó, muchos usuarios terminan llegando a urgencias debido a complicaciones derivadas de interrupciones en sus tratamientos. A esto se suma otro reclamo dirigido al Gobierno Nacional. La Alcaldía asegura que desde octubre de 2025 espera la autorización del Ministerio de Salud para ampliar la unidad hospitalaria de Santa Cruz, operada por Metrosalud. Según López, los recursos para ejecutar el proyecto ya están asegurados y ascienden a unos $44.000 millones, pero la obra aún no puede comenzar porque falta la aprobación definitiva del Ministerio. Entérese: Wilmar Mejía, investigado por presuntos vínculos ilegales con ‘Calarcá’, es el nuevo director de la UIAF

Graves denuncias de Petro

La visita presidencial ocurre en medio de nuevo frente de controversia que el mismo presidente abrió. Durante un consejo de ministros realizado el 16 de junio, Gustavo Petro aseguró que las auditorías realizadas a Nueva EPS y Coosalud permitieron identificar presuntas irregularidades que serán puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Según el mandatario, las investigaciones detectaron movimientos financieros que podrían indicar que recursos públicos del sistema de salud terminaron en cuentas en el exterior mediante estructuras empresariales que deberán ser investigadas por las autoridades judiciales.

Petro también cuestionó la gestión de algunos interventores designados durante administraciones anteriores de la Superintendencia de Salud y sostuvo que las auditorías revelaron inconsistencias en procesos de facturación y reclamaciones de recursos ante la Adres. El presidente afirmó que los hallazgos podrían comprometer miles de millones de pesos pertenecientes al sistema de salud y anunció que su gobierno continuará con las investigaciones para establecer responsabilidades. Entérese: Quintero resucitó a cuestionado exdirector del Hospital General de Medellín como interventor de Asmet Salud

La rendición de cuentas del Ministerio

Mientras las autoridades locales responsabilizan al Gobierno Nacional por la crisis, el Ministerio de Salud presentó un balance positivo de su gestión, pero sin entregar cifras específicas para el departamento. En un comunicado divulgado antes de la rendición de cuentas, la cartera aseguró que entre agosto de 2022 y junio de 2026 ha invertido $6,87 billones en equipos básicos de salud y especialistas por todo el país. Según el Ministerio, estas estrategias permitieron brindar atención directa a más de 10,9 millones de familias, especialmente en territorios históricamente apartados. Amplíe la noticia: Inversión de Equipos Básicos en Salud de Antioquia creció 12.000%, pero resultados no son claros: diputado Jorge Correa La entidad también reportó inversiones por $4,83 billones en infraestructura y dotación de servicios de salud en 586 municipios del país, además de la adquisición de 1.838 vehículos de transporte asistencial y del buque hospital Benkos Biohó, el primer hospital flotante de Colombia que brinda atención a los habitantes del pacífico colombiano. En materia de indicadores de salud pública, el Gobierno destacó reducciones en la mortalidad materna, infantil y por desnutrición durante los últimos años. De acuerdo con el Ministerio, las muertes maternas registraron una disminución superior al 53 % frente a los niveles observados en 2022. Asimismo, reportó reducciones del 73,1 % en las muertes por desnutrición en menores de cinco años y descensos significativos en la mortalidad infantil. La audiencia pública de rendición de cuentas se realiza este miércoles en la Universidad de Antioquia con participación de organizaciones sociales, autoridades territoriales, profesionales de la salud y ciudadanía en general. También puede leer: “Vi gente durmiendo en el suelo con cartones”: así se vive crisis en urgencias al 120% en Medellín

La recuperación no será en el corto plazo

Más allá de la discusión política, en medio de toda la crisis del sistema, queda la salud los pacientes. Para la Secretaría de Salud de Antioquia, la recuperación del sistema no será inmediata. Para Solano, el principal problema es que el deterioro financiero acumulado durante los últimos años ha alcanzado niveles difíciles de revertir en el corto plazo. “Tenemos que pensar en los pacientes y en el sufrimiento que están enfrentando para acceder a los servicios de salud. La recuperación del sistema requerirá acciones de corto, mediano y largo plazo”, afirmó.

La funcionaria recordó que la Gobernación ha destinado cerca de $445.000 millones desde 2022 para fortalecer la red hospitalaria pública, de los cuales $245.000 millones corresponden a la actual administración. Además, a través del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), el departamento creó un fondo de crédito por $320.000 millones para apoyar financieramente a los hospitales públicos. De ese monto ya se han aprobado alrededor de $140.000 millones. Según la Gobernación, estos recursos han permitido aliviar parcialmente la situación financiera de algunas instituciones, mejorar infraestructura, adquirir equipos médicos y cubrir obligaciones laborales pendientes. Sin embargo, las autoridades departamentales consideran que esos esfuerzos son insuficientes frente a una deuda que ya supera los $7 billones. Mientras Gobierno Nacional, Gobernación y Alcaldía intercambian responsabilidades sobre el origen de la crisis, las vidas de las personas siguen en juego en hospitales, clínicas y salas de urgencias. Cientos de pacientes siguen esperando citas, remisiones, medicamentos o procedimientos especializados en un sistema que, coinciden todos los actores, enfrenta uno de los momentos más complejos de las últimas décadas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

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