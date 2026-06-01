Primera vuelta: cuatro claves para entender cómo cambió el mapa político de Antioquia

El voto antioqueño del domingo movió las fichas del ajedrez electoral de la región: Abelardo De la Espriella pulverizó los registros previos de los candidatos de la derecha; la izquierda consolidó su crecimiento sostenido de los últimos ocho años; la derecha paisa creció, pero no donde Álvaro Uribe quería; y, al estilo de perder es ganar un poco, Sergio Fajardo levantó la cabeza y sacó en el departamento 70.000 votos más que en la primera vuelta de 2022.
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