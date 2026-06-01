Primera vuelta: cuatro claves para entender cómo cambió el mapa político de Antioquia

1. De la Espriella rompió el techo electoral

La primera vuelta de las presidenciales dejó un récord en Antioquia. Abelardo De la Espriella alcanzó la mayor votación que haya registrado un candidato de la derecha en el departamento en una primera vuelta. Con 1.723.406 votos —equivalentes al 54,36% del caudal regional—, De la Espriella pulverizó los registros que durante más de una década ostentaron figuras como Federico Gutiérrez, Iván Duque y Óscar Iván Zuluaga. Hasta esta jornada, el techo electoral en el departamento le pertenecía a Gutiérrez. En la primera vuelta de 2022, el hoy alcalde de Medellín obtuvo 1.385.565 respaldos en Antioquia, una cifra que en su momento se consideró la demostración más contundente del peso de esta corriente política en la región. Lea acá: El peso de Antioquia en las elecciones: pone hasta 18% de los votos del presidente Atrás había quedado el registro de Iván Duque en 2018, quien en la misma instancia alcanzó 1.354.442 votos, un impulso clave que ratificó al departamento como el principal fortín electoral del Centro Democrático y catapultó su llegada a la Casa de Nariño. El histórico de esta hegemonía en la última década lo completa Óscar Iván Zuluaga, quien en la primera vuelta de 2014 sumó 665.160 sufragios en territorio antioqueño. Aunque ese caudal le permitió disputar la segunda vuelta frente a Juan Manuel Santos, sus números quedaron muy por debajo de los fenómenos electorales que le sucedieron en la región.

La izquierda se consolidó en Antioquia

El segundo lugar fue para Iván Cepeda, quien con 805.652 votos (25,41%) consolidó al Pacto Histórico como la segunda fuerza política de Antioquia. Con este resultado, la izquierda evidenció un crecimiento sostenido en el departamento respecto a 2022, año en el que Gustavo Petro obtuvo 682.282 sufragios (24%). Si se mira el mapa de municipios en los que Cepeda ocupó el primer lugar, las subregiones dominadas por el Pacto Histórico fueron Urabá —en los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Murindó y Vigía del Fuerte—, Bajo Cauca —en Tarazá, Cáceres, Caucasia, Zaragoza y El Bagre— y el Nordeste —en Segovia y Remedios—. Otro municipio en el que ganó Cepeda fue Puerto Nare, en la subregión del Magdalena Medio. Porcentualmente, las dos victorias más holgadas de Cepeda ocurrieron en Murindó, con un 92% de los votos; Vigía del Fuerte, con el 74% y Turbo, con el 60%. En Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Segovia las victorias se dieron con más del 50% de los votos. En cambio, los dos municipios en los que el Pacto Histórico venció con un margen más estrecho fueron El Bagre –en el que Cepeda sacó un 46% frente a un 41% de De la Espriella– y Remedios – donde Cepeda ganó con 45% de los votos frente a un 38% obtenido por De la Espriella.

La derecha paisa no se subió al bus de Uribe

El electorado de derecha en Antioquia, fiel durante dos décadas al uribismo, esta vez no esperó la segunda vuelta para respaldar a De la Espriella y migró desde la primera, a costa de la votación de Paloma Valencia, la primera candidata presidencial del Centro Democrático que no triunfa en el departamento. En las seis elecciones previas de este siglo Uribe o su candidato barrieron en Antioquia. El expresidente logró 933.161 votos en 2002 (66,2%) y 1.108.085 de votos en 2006 (71,1%), ganando ambas elecciones en primera vuelta. En 2010 apoyó a Juan Manuel Santos que sacó 860.424 (45,44%) en primera vuelta y 1.227.089 (71,28%) en segunda. En 2014, cuando el uribismo le dio la espalda a Santos por el proceso de paz, en Antioquia ganó Óscar Iván Zuluaga, quien sacó 665.160 votos en primera (39,65%) y 1.139.007 (57,86%) en segunda. En 2018, Iván Duque venció sin afanes en el departamento: sacó 1.375.965 de votos en primera (53,43%) y 1.850.996 en segunda (72,66%). Y en 2022, aunque el Centro Democrático no tenía candidato, apoyó en primera vuelta a Federico Gutiérrez (sacó 1.385.565 votos) y en segunda a Rodolfo Hernández (1.831.131). El desplazamiento no fue una sorpresa. Semanas antes de los comicios, analistas políticos advertían que una fracción relevante del uribismo antioqueño gravitaba hacia De la Espriella antes que hacia Valencia. El domingo ratificó esa lectura.

Fajardo recuperó terreno en el departamento