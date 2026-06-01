El calor no va a parar: la temperatura del planeta seguiría rompiendo récords hasta 2030

La temperatura global podría seguir rompiendo récords de calor durante los próximos años. Así lo advierte un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que proyecta que entre 2026 y 2030 el planeta registrará temperaturas medias entre 1,3 °C y 1,9 °C por encima de los niveles de la era preindustrial (1850-1900), acercándose cada vez más a umbrales considerados críticos por la comunidad científica. El reporte, elaborado con datos de 13 instituciones científicas internacionales y más de 250 simulaciones climáticas, señala que existe un 91% de probabilidad de que al menos uno de los años comprendidos entre 2026 y 2030 supere temporalmente el límite de 1,5°C establecido como referencia en el Acuerdo de París. Ese umbral ya fue rebasado de manera puntual en 2024, cuando la temperatura global alcanzó aproximadamente 1,55°C por encima de los niveles preindustriales. Además, los expertos estiman que hay un 86% de probabilidades de que alguno de los próximos cinco años supere a 2024 y se convierta en el año más cálido jamás registrado. Según Leon Hermanson, autor principal del informe, el posible desarrollo de un episodio de El Niño hacia finales de 2026 aumentaría las posibilidades de que 2027 marque un nuevo récord de temperatura.

Aunque el panorama es preocupante, la OMM aclara que sigue siendo extremadamente improbable que la temperatura media global supere los 2°C antes de 2030. También recuerda que el objetivo de 1,5°C del Acuerdo de París se mide a partir de promedios de largo plazo y no de registros anuales aislados. El informe advierte que el calentamiento no afectará por igual a todas las regiones. El Ártico continuará calentándose a una velocidad mucho mayor que el promedio mundial, acelerando la pérdida de hielo marino y generando impactos sobre ecosistemas y comunidades locales. Lea aquí: La Loma El Escobero sigue cerrada por emergencia invernal: habilitarían un carril este sábado En cuanto a las precipitaciones, se prevén condiciones más secas en la Amazonía, aumentando el riesgo de incendios forestales y estrés hídrico, mientras que regiones como el Sahel africano, el norte de Europa, Alaska y Siberia podrían experimentar lluvias superiores a las habituales.

La organización destaca que estas proyecciones permiten a gobiernos y sectores estratégicos prepararse mejor frente a fenómenos extremos. Para la OMM, las predicciones no representan una sentencia definitiva, sino una herramienta para anticipar riesgos y reforzar las medidas de adaptación y reducción de emisiones que ayuden a limitar los efectos del cambio climático.

¿Qué es el Acuerdo de París?