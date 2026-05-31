El peso de Antioquia en las elecciones: pone hasta 18% de los votos del presidente

Aunque tiene 13% del censo electoral, Antioquia ha llegado a ponerle hasta una quinta parte de los votos al presidente. El aporte del departamento a los mandatarios electos oscila entre el 8% y el 18% en las dos vueltas. Cuando el candidato es de derecha y sintoniza con el electorado antioqueño, el departamento se moviliza y puede representar uno de cada cinco votos. Cuando el candidato es de izquierda o rompe con el uribismo, Antioquia se replegó y su peso cayó a la mitad.
Pico y Placa Medellín
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