¿Se pueden acumular los descansos por votar en primera y segunda vuelta? Esto dice la ley en Colombia

Con la confirmación de una segunda vuelta presidencial en Colombia para el próximo 21 de junio, tras los resultados de los comicios del 31 de mayo, ha surgido una duda recurrente entre los trabajadores: ¿se pueden sumar las medias jornadas de descanso obtenidas por participar en ambos procesos electorales para consolidar un día completo libre? La duda surge tras lo consignado en la normativa, específicamente por el artículo 3 de la Ley 403 de 1997, que dice que todo ciudadano que ejerza su derecho al voto tiene derecho a media jornada de descanso compensatorio remunerado. Lea también: ¿Se pueden acumular los descansos por haber votado el 8 de marzo y hacerlo el 31 de mayo? Esto dice la ley Para acceder a dicho beneficio, el ciudadano debe presentar ante el empleador el correspondiente comprobante electoral. Dado que la primera y la segunda vuelta son consideradas votaciones independientes, cada una genera su propio certificado electoral y, por ende, activa el beneficio de manera separada, significando esto que el trabajador gana media jornada por la primera vuelta y otra media por la segunda.

¿Se pueden acumular los dos descansos?

La ley establece que los beneficios por ejercer el derecho al voto deben solicitarse y disfrutarse dentro de los 30 días siguientes a la elección. En el caso de la primera vuelta, el plazo vence a finales de junio.