¿De “centro derecha” y dos votos por Petro? Claudia López dice que la “castigaron” por su elección

En medio de una intervención en una universidad de Estados Unidos, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, reivindicó su apoyo electoral a Gustavo Petro y aseguró que no se arrepiente de haber votado por él en las presidenciales de 2018 y 2022.
Durante un panel realizado en la Universidad de Georgetown, López habló sobre su ubicación ideológica dentro del espectro político colombiano y sostuvo que fue una de las pocas figuras de centro que respaldó al hoy exmandatario en las urnas.
“Lo único en la centro derecha fui yo misma. Y me castigaron porque voté en segunda vuelta cuando perdimos. Voté por Petro en 2018, voté por Petro en 2022. Y no me arrepiento de esa decisión”, afirmó la exalcaldesa durante su intervención.