¿De “centro derecha” y dos votos por Petro? Claudia López dice que la “castigaron” por su elección

En medio de una intervención en una universidad de Estados Unidos, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, reivindicó su apoyo electoral a Gustavo Petro y aseguró que no se arrepiente de haber votado por él en las presidenciales de 2018 y 2022. Durante un panel realizado en la Universidad de Georgetown, López habló sobre su ubicación ideológica dentro del espectro político colombiano y sostuvo que fue una de las pocas figuras de centro que respaldó al hoy exmandatario en las urnas. “Lo único en la centro derecha fui yo misma. Y me castigaron porque voté en segunda vuelta cuando perdimos. Voté por Petro en 2018, voté por Petro en 2022. Y no me arrepiento de esa decisión”, afirmó la exalcaldesa durante su intervención.

Su afirmación es controvertida, sobre todo porque a López se le conoce más por estar alineada con la centroizquierda. Y más cuando hace algunas semanas estuvo reunida con el expresidente Gustavo Petro.

La foto con Gustavo Petro

Las palabras de la exalcaldesa se conocen luego de la controversia que generó una fotografía publicada por Petro en su cuenta de X, en la que ambos aparecen abrazados. Durante ese encuentro, los dos dirigentes buscaron dejar atrás diferencias que mantuvieron durante años, entre ellas las relacionadas con el Metro de Bogotá, y conversaron sobre la posibilidad de construir acuerdos políticos para las elecciones regionales del próximo año. Incluso, según conoció este diario, en la reunión se planteó la posibilidad de una consulta para definir una candidatura única a la Alcaldía de Bogotá y se discutieron eventuales alianzas en otras regiones del país.

No obstante, el exmandatario aseguró que todo estaba enmarcado bajo el eslogan de la lucha en contra de la “extrema derecha”. Dijo en su momento que es la “hora de la máxima unidad ante la antidemocracia y la antipatria”.

López, por su parte, respondió que era momento de dejar atrás años de “sectarismo y señalamientos infundados” y habló de la necesidad de “reconstruir puentes, confianza y propósitos”. El acercamiento marca un nuevo capítulo en la relación política entre ambos. Aunque López respaldó a Petro en las presidenciales de 2018 y 2022, en los últimos años mantuvo fuertes diferencias con varias de sus decisiones y con sectores del petrismo, que llegaron a atacarla directamente a ella y a su esposa, Angélica Lozano. Ahora, con Petro fuera de la Casa de Nariño y con el país enfocado en las elecciones regionales de 2027, la exalcaldesa parece enviar una señal de reconciliación con el exjefe de Estado. De hecho, al responder a las críticas por su encuentro con Petro, López aseguró que el contexto político actual exige nuevas conversaciones entre sectores afines. “Tenemos hoy un escenario riesgoso y radicalmente distinto al de hace unos meses. Eso amerita reflexión y acción: enmienda, reconciliación y una nueva era de concertación progresista”, escribió en su cuenta de X. Lea también: Abogado que representó a familia de cirujano colombiano asesinado en Tailandia fue designado embajador en dos países Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: