Estas fueron las exigencias de Georgina Rodríguez para ser embajadora de Milagros

Milagros nació hace doce años en el barrio La Mansión, cuando el propósito no era tanto crear productos capilares como sacar adelante un emprendimiento que llevara un poco más de dinero a una familia humilde de Caldas, Antioquia.
Lo primero que sacaron a la venta fue un tratamiento de frutas —que todavía se encuentra en los más de 1.300 puntos de venta que tiene la marca en Colombia— elaborado con una receta casera y un presupuesto de 300.000 pesos.
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Con las redes sociales como su principal vitrina, la marca se hizo conocida no solo entre amigos y vecinos, sino también en otros municipios del departamento y, posteriormente, en otras ciudades de Colombia. En 2014, meses después de su creación, abrió las puertas de su primera distribuidora en Bucaramanga y, a partir de entonces, Milagros comenzó el ascenso que la llevaría a convertirse en una de las marcas de cuidado capilar más compradas del país.
Ahora, más de una década después, la marca se hizo viral por su nueva colaboración con Georgina Rodríguez. Fue justamente por ese camino de desafíos que ha recorrido la compañía colombiana que, como le explicó a EL COLOMBIANO Vanexa Rojas, gerente general de Milagros, eligieron a la creadora de contenido y empresaria argentina como su nueva embajadora.
Antes de convertirse en una de las influencers más conocidas a nivel mundial, Rodríguez trabajó en varias tiendas y también como mesera en España. Esa “historia de vida conecta con el significado de Milagros y con el concepto de la campaña, centrado en transformar lo ordinario en extraordinario, reflejando a una mujer que ha superado giros importantes y construido su camino”, cuenta Rojas.