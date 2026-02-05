Asesinaron a Santiago Gallón, capo del narcotráfico señalado del asesinato de Andrés Escobar

Gallón Henao alcanzó notoriedad internacional en la década de 1990 cuando su nombre fue vinculado al asesinato del defensor de la Selección Colombia , Andrés Escobar, ocurrido en Medellín tras el Mundial de Estados Unidos en 1994. Aunque su nombre apareció dentro de las investigaciones, el conductor de Gallón y de su hermano se declararon autores materiales del homicidio, versión que prevaleció judicialmente.

El deceso fue confirmado por la Unidad Investigativa del periódico El Tiempo , que señaló que el capo del narcotráfico se encontraba en libertad por vencimiento de términos dentro de un proceso por narcotráfico, por el cual había permanecido varios años privado de la libertad en Colombia.

De los hermanos Gallón Henao se empezó a hablar públicamente en Colombia en julio de 1994, cuando los organismos de seguridad los vincularon al proceso por el asesinato del futbolista Andrés Escobar. En ese entonces, Pedro David y Santiago Gallón Henao fueron acusados de encubrimiento, luego de que su conductor reconociera ser el autor material del crimen. Sin embargo, ambos quedaron en libertad meses después tras ser absueltos por la justicia.

Le puede interesar: Los expedientes que persiguen al clan Gallón Henao

Luego de ese episodio, los hermanos regresaron a sus negocios de ganadería y su nombre solo reaparecía en la esfera pública durante los aniversarios del homicidio del defensa antioqueño. No obstante, en 2009 Gallón volvió a enfrentar a la justicia, esta vez en un proceso relacionado con estructuras paramilitares, lo que reactivó el escrutinio sobre su trayectoria y sus actividades económicas.

El 24 de junio de 2015, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a los hermanos Gallón Henao en la llamada Lista Clinton, al considerar que habrían brindado apoyo logístico o financiero para el lavado de activos y el tráfico de drogas a La Oficina, considerada la principal estructura criminal del Valle de Aburrá.

Esta designación implicó el congelamiento de sus transacciones financieras con el mercado estadounidense y provocó, además, el cierre de puertas en entidades bancarias y comerciales en Colombia. Dos años después, el 31 de mayo de 2017, la Ofac amplió la medida e incluyó a cinco empresas y a cuatro personas cercanas a la familia.

En 2018, la Fiscalía informó que la captura de Santiago Gallón había sido legalizada ante un juez de control de garantías en Cúcuta. Según sostuvo el ente acusador, el ganadero, de 54 años, estaría vinculado a un cargamento de 2,5 toneladas de cocaína que fue incautado en 2017 en el puerto de Barranquilla, camuflado entre alimentos para animales y productos agrícolas. Por estos hechos, la Fiscalía le imputó el delito de tráfico de estupefacientes agravado. Gallón no aceptó los cargos y el juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Además estaría relacionado con Andrew Mark Deamer, alias el Mono, conocido también como el Pablo Escobar británico, quien fue capturado en 2017 en una finca de Rionegro.