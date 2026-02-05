Tragedia familiar en Australia: padres asesinaron a sus hijos con autismo y luego se quitaron la vida

“No entrar. Llamen a la policía”. Esa fue la advertencia escrita en una nota que el acompañante terapéutico de Leon y Otis, dos jóvenes con autismo, encontró al llegar a la residencia familiar de los Clune en los suburbios de Mosman Park, Perth, Australia.
Eran las 8:15 de la mañana del pasado viernes 30 de enero cuando, ante el silencio sin respuesta tras la puerta de la casa de esta familia, el profesional solicitó la intervención de las autoridades locales, que minutos después llegaron al lugar.