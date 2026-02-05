Santiago Gallón: la historia del capo vinculado en la muerte de Andrés Escobar que fue asesinado en México

Juan Santiago Gallón Henao, de 62 años, habría sido asesinado en México en las últimas horas, según confirmaron fuentes judiciales al periodista Daniel Coronell.
El hecho se habría registrado en la zona del Valle de Toluca, aunque no se tiene conocimiento de capturas ni del motivo del homicidio. No obstante, el cuerpo de Gallón Henao permanece en la Fiscalía del Valle de Toluca, según informaron fuentes judiciales a El Tiempo.
En contexto: Asesinaron a Santiago Gallón, capo del narcotráfico señalado del asesinato de Andrés Escobar
Cabe recordar que el empresario y ganadero era presuntamente un narcotraficante colombiano en los años 90 que participó de manera indirecta en el asesinato del futbolista e ídolo de Atlético Nacional, Andrés Escobar (en 1994) durante el Mundial de Estados Unidos, en el que Colombia era favorita.