Revocan personería del Partido del Trabajo que le dio aval a Camilo Romero, ¿y ahora?

El Consejo de Estado anuló la resolución mediante la cual el Consejo Nacional Electoral (CNE) le había restablecido la personería jurídica al Partido del Trabajo de Colombia, colectividad que le dio el aval al precandidato presidencial Camilo Romero.

Este partido político también fue el que en un inicio, supuestamente, le habría dado también el aval a la esposa de Daniel Quintero, Diana Osorio, para participar en la consulta presidencial de la izquierda, denominada ‘Frente por la Vida’. No obstante, en un amague sorpresivo, el Partido del Trabajo negó completamente esta acción.

Ahora, se dio a conocer la decisión del alto tribunal en la que se concluye que, aunque se registraron actos de violencia contra varias personas del partido, no se logró demostrar el nexo causal entre esos hechos y la actividad proselitista de este, ni que dichas circunstancias hubieran impedido o limitado de manera efectiva su participación política.

De acuerdo con el fallo, la ausencia de pruebas que acreditaran que la violencia estuvo directamente relacionada con la acción política del partido fue determinante para revocar la decisión del CNE, que había concedido nuevamente la personería jurídica a la colectividad en 2023.

Con esta determinación, el Consejo de Estado deja sin efectos el restablecimiento del estatus legal del partido, que antes de esto había perdido su personería jurídica en 2004.

Ni siquiera un mes pudo Camilo Romero tener el aval del PTC. Justamente el 22 de enero se le fue concedido el aval de este partido, que ahora se despide de nuevo de este estatus legal.