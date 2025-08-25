x

Un mal comentario de un hombre en medio de tragos acabó con 449 días sin asesinatos en Sabaneta, Antioquia

Un altercado entre dos amigos habría dado pie a que se presentara el primer asesinato en este municipio del sur metropolitano desde mayo del año pasado.

  • Dentro de este parqueadero del barrio El Trapiche, de Sabaneta, ocurrió el asesinato de Elías Bartolo Causil Ramos, de 65 años, siendo este el primer asesinato en 449 días en esta localidad. FOTO: Laura Rosa Jiménez Valencia
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 9 horas
bookmark

En medio de las cervezas que estaban tomando en un parqueadero de Sabaneta, dos hombres tuvieron una discusión por un comentario que hizo uno de ellos, lo que terminó primero en una riña y finalmente en un asesinato, el primero que se registra en este municipio del sur del Valle de Aburrá en 449 días.

Los hechos se registraron sobre la 1:00 de la tarde del pasado sábado dentro del establecimiento ubicado en la calle 77 sur con la carrera 48, en el barrio El Trapiche, cuando estos amigos se encontraban departiendo desde temprano y los malos tragos hicieron que se presentara el comentario que acabó siendo fatal.

En estos hechos fue apuñalado Elías Bartolo Causil Ramos, de 65 años y quien era conocido como El Suave. La gente que se encontraba en este parqueadero descargando una madera lo llevó al Hospital Venancio Díaz Díaz, de este municipio y ubicado a un par de cuadras del establecimiento. Los médicos intentaron salvarle la vida, pero falleció en la atención médica.

Por su parte, el señalado victimario, un hombre conocido con el alias de La Bruja, escapó del sitio en una bicicleta en la cual se movilizaba y las autoridades, con base en la información entregada por los testigos, ya avanzan en la búsqueda de esta persona.

Entérese: 11.000 homicidios en Medellín en los últimos 40 años fueron a manos de las bandas criminales

Para recordar la última vez que ocurrió un asesinato en el que fuera corregimiento de Envigado hasta 1967 habría que irse al 31 de mayo del año pasado, cuando Mary Luz Hincapié, de 49 años, fue asesinada en medio de un altercado en el cual estaría implicado su compañero sentimental. Ocurrió en el barrio Calle Larga y el presunto responsable se encuentra capturado y está a la espera de su condena.

Con lo ocurrido en el municipio de menor extensión territorial de Colombia, todos los 10 municipios del Valle de Aburrá ya perdieron el invicto en temas de homicidios, de acuerdo con los registros de la Policía Nacional.

Le puede interesar: En un 15% se han incrementado los homicidios en Antioquia este año

En Medellín se presentaron 226 asesinatos, en Bello se contabilizaron 26 asesinatos, en Barbosa ocurrieron siete, en Girardota sucedieron tres, en Caldas fueron cinco, en Envigado sucedieron seis, en Copacabana se produjeron ocho, en Itagüí también van ocho, en La Estrella se contabilizaron cuatro.

No obstante, Sabaneta estaba lejos de equiparar las rachas de más tiempo sin asesinatos en Antioquia, como es la de Abriaquí, que ya lleva 3.080 días sin un asesinato, equivalente a 100 meses, ya que allí no ocurre un homicidio desde el 19 de marzo de 2017, cuando asesinaron con arma de fuego a Leonel Carvajal Sabi, a quien conocían como Centauro.

En la lista de los municipios más pacíficos de Antioquia en materia de asesinatos está Armenia Mantequilla, donde no ocurre un caso similar desde el 24 de octubre de 2023, es decir, hace 671 días, seguido por Támesis, donde no hay un asesinato desde el 15 de noviembre de 2023, lo que equivale a 648 días. La lista la cierra Olaya, donde no hay un caso desde el 28 de diciembre de ese mismo año, hace 605 días.

Así las cosas, de acuerdo con la Policía Nacional, este año hay siete municipios en los cuales no se ha informado de un asesinato. Además de los cuatro mencionados, la lista la completan San Carlos, Murindó y Vigía del Fuerte.

Utilidad para la vida