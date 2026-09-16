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Ataque de abejas en La Estrella dejó a 10 personas afectadas: una en shock anafiláctico

El incidente ocurrió en el sector de la calle 79 con carrera 59, zona urbana del municipio. Las personas involucradas no revisten gravedad.

  • Dos de esas personas que requirieron traslado a un centro asistencial del municipio, entre ellas un bombero que estaba atendiendo la emergencia. FOTO Manuel Saldarriaga.
    Dos de esas personas que requirieron traslado a un centro asistencial del municipio, entre ellas un bombero que estaba atendiendo la emergencia. FOTO Manuel Saldarriaga.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 1 hora
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Una emergencia causada por un enjambre de abejas se registró este martes 15 de septiembre en una zona urbana de La Estrella, al sur del Valle de Aburrá, donde varias personas fueron atacadas por los insectos y necesitaron atención por parte de los organismos de socorro.

El incidente ocurrió en el sector de la calle 79 con carrera 59, hasta donde llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Estrella luego de recibir el llamado de la comunidad.

Lea más: Por el ataque de 200 abejas, murió el trabajador de una finca en San Antonio de Prado, Antioquia

De acuerdo con el reporte entregado por el capitán Fernando Martínez, durante la atención fueron valoradas aproximadamente diez personas que resultaron afectadas por las picaduras.

Dos de esas personas que requirieron traslado a un centro asistencial del municipio, entre ellas un bombero que estaba atendiendo la emergencia.

El resto de los afectados fueron atendidos directamente en el lugar, según el balance entregado por el organismo de socorro.

Una persona sufrió un shock anafiláctico

Uno de los casos atendidos durante la emergencia requirió especial cuidado debido a una reacción alérgica grave provocada por las picaduras.

La persona fue trasladada al hospital de La Estrella para recibir atención médica por un shock anafiláctico, una respuesta que puede presentarse después del contacto con el veneno de los insectos y que necesita valoración inmediata.

El caso del integrante del Cuerpo de Bomberos también obligó a su traslado para recibir atención médica, luego de que resultara con varias picaduras mientras participaba en el procedimiento.

¿Qué hacer si encuentra un enjambre?

Ante situaciones similares, el Cuerpo de Bomberos de La Estrella pidió a la comunidad evitar acercarse al enjambre y, especialmente, no intentar retirarlo por cuenta propia.

Las recomendaciones principales son:

- No golpear, lanzar objetos ni intentar quemar o retirar el enjambre.

- Alejarse del lugar y evitar movimientos bruscos.

- Mantener a niños y mascotas lejos del sitio.

- Informar a los organismos de emergencia para que se determine el procedimiento adecuado.

- En caso de una picadura y síntomas como dificultad para respirar, hinchazón generalizada o mareo, buscar atención médica de inmediato.

Los Bomberos Voluntarios de La Estrella recordaron que la presencia de estos insectos no debe convertirse en una razón para atacarlos y reiteraron que la atención debe hacerse bajo protocolos de seguridad.

Entérese: En menos de 24 horas se reportaron dos emergencias con enjambres de abejas en Antioquia

A su vez, insistieron en la necesidad de actuar de manera que se proteja tanto a la comunidad como a los propios insectos, debido a la importancia de las abejas para el equilibrio ambiental.

Para reportar situaciones similares, la comunidad puede comunicarse con las líneas de emergencia 604 444 6773 y 301 125 1616.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué pasó con el enjambre de abejas en La Estrella?
Un enjambre de abejas atacó a varias personas el martes 15 de septiembre en el sector de la calle 79 con carrera 59, en el área urbana de La Estrella, Antioquia.
¿Cuántas personas resultaron afectadas por las picaduras de las abejas en La Estrella?
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Estrella reportó aproximadamente diez personas atendidas durante la emergencia.
¿Hubo personas trasladadas a un hospital por la picadura de las abejas en La Estrella?
Sí. Una persona fue trasladada al Hospital de La Estrella debido a un shock anafiláctico, una reacción alérgica grave. Además, un bombero que participó en la atención también tuvo que ser llevado a un centro asistencial después de sufrir picaduras.
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