Murió adolescente herido en la balacera en la Avenida Regional en un hospital de Envigado

La muerte de este menor se presentó sobre las 11:00 de la mañana en este centro asistencial , donde el adolescente estaba intubado por las dos heridas que sufrió en la espalda, en medio del tiroteo en el que se vieron implicados cinco uniformados.

Juan José Zapata Penagos, de 17 años, falleció en la mañana de este miércoles en la Clínica Las Américas del Sur, de Envigado, donde fue trasladado desde este martes tras ser lesionado durante la balacera en la avenida Regional, entre Sabaneta y Envigado, durante una persecución policial.

De acuerdo con el reporte policial, Juan José habría participado en el robo de dos motocicletas junto con Brian Steven González Atehortua, de 23 años, en Sabaneta y el corregimiento San Antonio de Prado, de Medellín.

Al ser identificados tras el robo de una Yamaha SZR en el corregimiento de Medellín, las autoridades intentaron interceptarlos en las afueras del Centro Comercial Mayorca, en Sabaneta. Estos dos motorizados habrían reaccionado disparando contra los uniformados, lo que dio pie a una persecución y una balacera.

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Cuando transitaban por las afueras del Centro Comercial Viva Envigado, uno de los uniformados impactó por la espalda a Juan José, quien cayó de la motocicleta en la que iba como pasajero. Gravemente herido, fue trasladado a la Clínica Las Américas del Sur, de Envigado, donde estuvo en estado crítico, en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), hasta que se produjo su muerte.

Por su parte, Brian Steven fue capturado en la glorieta de La Aguacatala, cuando avanzaba en su escapatoria. Allí le incautaron la moto con la que habría participado en estos dos robos y en próximas horas se le harán las audiencias por los delitos de hurto calificado y agravado y por porte ilegal de armas de fuego.

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Estos dos jóvenes habrían sido captados desde los primeros minutos del martes recorriendo el sur del Valle de Aburrá, buscando motos parqueadas en la calle para hurtarlas mediante la modalidad de halado. Primero se llevaron una AKT NKD 125, la cual abandonaron al lado de una bodega de la avenida Regional.