Primicia | De la Espriella aceleró proyecto marítimo clave en La Guajira y hará otros anuncios desde Riohacha

El presidente Abelardo de la Espriella visitará La Guajira este 16 de septiembre, donde, según conoció EL COLOMBIANO en primicia, anunciará un proyecto clave. Desde campaña, De la Espriella hizo un compromiso de “despachar” desde las regiones. Su primera semana de gobierno estaba pensada para hacerlo desde La Guajira, uno de los departamentos más afectados por la corrupción y el abandono estatal. Y que, durante el gobierno Petro, enfrentó casos como el de los carrotanques de agua en medio del saqueo a la UNGRD. Sin embargo, el terremoto de 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto le obligó a cambiar los planes para enfocarse en los territorios más afectados como Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero. A eso se refirió el primer mandatario al anunciar su visita a La Guajira. Le puede interesar: Drones, sensores en el cielo y muros invisibles: así era la red de búnkeres y vigilancia de ‘Bendito Menor’ para burlar a las autoridades “Superada la pausa que nos impuso el terremoto, retomamos este ejercicio con un nuevo nombre y una misión aún más grande: el Milagro de las regiones. Este jueves estaré en La Guajira y el viernes en Bolívar. Y así recorreré los 32 departamentos de la Patria”, escribió De la Espriella en su cuenta de X.

Luego, habló de hacer presencia en los diferentes territorios del país. “Los alcaldes y gobernadores no tendrán que venir a peregrinar a Bogotá, ni sus proyectos se van a refundir en anaqueles. Este Gobierno sale de los escritorios y va directamente al territorio, porque es allá donde están las necesidades, las soluciones y la gente a la que nos debemos”.

Anuncio de la marina internacional de Riohacha y proyectos de infraestructura

En ese orden de ideas, De la Espriella anunció un paquete de 187 proyectos “listos para avanzar” en 187 municipios, con una inversión de 515 mil millones de pesos para temas de agua potable, recreación, seguridad y salud.

Entre esos proyectos, EL COLOMBIANO conoció por fuentes del departamento que De la Espriella colocará la primera piedra para la marina internacional de Riohacha. Es decir, un muelle para cruceros internacionales que incluiría un malecón a orillas del mar Caribe, paralelo a la avenida primera de la capital de La Guajira. Ya habría empresas de cruceros que ya tendrían estudios de entendimiento para incluir a Riohacha en su itinerario. El proyecto está adjudicado desde 2025, pero, según las fuentes consultadas por este diario, vendría con permisos pendientes que no han permitido su avance. El anuncio de la marina se hará hacia las 4:30 de la tarde de este 16 de septiembre. De la Espriella también anunciaría obras para la calle 40 para impulsarla como vía circunvalar y para la malla vial entre Tomarrazón y Distracción. Esta última es clave para la despensa agrícola del departamento.

Detalles de la agenda presidencial y Consejo de Seguridad en Riohacha

Se espera que De la Espriella llegue al aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha hacia las 9 de la mañana y luego se traslade al Centro de Convenciones Anas Mai, donde habrá un Consejo de Seguridad. Y es que la visita del presidente ocurre dos semanas después de que alias Bendito Menor, jefe regional de “Los Pachenca”, cayera en una operación de la Fuerza Pública en su lujosa mansión de Riohacha.

Empalme territorial y cronograma de desplazamientos por el departamento

Después de las 11 de la mañana, De la Espriella tendría una mesa de empalme territorial con el gobernador Jairo Aguilar Deluque y alcaldes locales. El mandatario regional es primo y ficha política del senador de La U Alfredo Deluque, a quien De la Espriella apoyó para la presidencia del Senado. Sin embargo, perdió el pulso contra Honorio Henríquez, del Centro Democrático. Le puede interesar: Exclusivo | Petro dejará a De la Espriella 22 territorios ‘federales’: manejan su propio dinero y controlan extensiones de tierra Volviendo a la agenda, hacia las 12:45 del mediodía el primer mandatario haría una declaración a medios. Luego, a la 1:15 se trasladaría al municipio de San Juan del Cesar en helicóptero. Finalmente, volvería a Riohacha hacia las 4 de la tarde para hacer el anuncio de la marina y las otras obras ya mencionadas. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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