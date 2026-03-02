“Sentimos miedo y terror”: gremios en Antioquia tras plan de atentado terrorista en Hidroituango

La amenaza, que habría sido detectada en la antesala de una rueda de prensa programada en el proyecto Hidroituango , incluyó reportes de sobrevuelos de drones no autorizados de gran tamaño que, según recomendaciones del Ejército, pondrían en riesgo la vida de los asistentes. En el evento participarían cerca de 100 periodistas y se revisarían los avances del 95% de la obra y la instalación de cuatro turbinas.

El frustrado ataque terrorista que, según información de los equipos de seguridad, se iba a perpetrar contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón , y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez , desató una ola de reacciones entre los gremios del departamento, que expresaron su solidaridad con los mandatarios y alertaron sobre el deterioro de la seguridad en la región.

Maria José Bernal, directora de Fenalco Antioquia y Nicolás Posada, presidente de Intergremial, rechazaron el plan de atentado contra los mandatarios antioqueños y pidieron al Gobierno Nacional garantías para los ciudadanos en el departamento. FOTO: Cortesía

Desde el Comité Intergremial de Antioquia, su presidente Nicolás Posada advirtió en diálogo con este medio que este hecho evidencia un “deterioro de la seguridad” no solo en el departamento, sino en el país. A su juicio, el fortalecimiento de estructuras criminales, como el frente 36 de las disidencias de las Farc que delinque en la zona, sería consecuencia de decisiones adoptadas en el marco de la política de “Paz Total”.

Posada aseguró que existe un temor muy generalizado en distintos sectores, gremios y empresariado.

“Somos todos los colombianos los que tenemos miedo, somos los colombianos los que queremos recuperar al país, pero cuando alcemos la voz y, sobre todo, la institucionalidad privada, gremios y empresarios, somos también blanco del perfilamiento de estos grupos. Desafortunadamente, con ese mal llamado proceso de paz se le dio toda la garantía a la criminalidad y no a la institucionalidad de Colombia”, afirmó el directivo, al tiempo que pidió que se garantice la protección no solo del gobernador y el alcalde, sino también de periodistas, trabajadores del proyecto y ciudadanía en general.

En la misma línea se pronunció María José Bernal, directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, quien rechazó categóricamente el intento de atentado denunciado por los mandatarios. Bernal señaló que la situación de seguridad en Colombia es “sumamente crítica” y aseguró que los líderes que ejercen oposición se enfrentan a riesgos crecientes.

“Sentimos miedo y terror al ver la degradación de la seguridad, especialmente en las zonas rurales. Es muy doloroso ver cómo hay masacres, los grupos terroristas cada vez más se toman espacios que antes la ley, el orden y el Estado de Derecho, habían logrado recuperar”, indicó Bernal a EL COLOMBIANO.

Los gremios en Antioquia, al igual que concejales y congresistas, han expresado que el miedo no distingue sectores y que la degradación de la seguridad es evidente, especialmente por la ola violenta contra militares que han sido asesinados por órdenes de las disidencias de las Farc de alias Calarcá.

El empresariado hizo una petición al Gobierno Nacional para que brinde garantías efectivas no solo a los gobernantes locales, sino a la población en general, ante lo que consideran un escenario de creciente amenaza contra la institucionalidad y especialmente, contra aquellos que han sido voces de oposición del Gobierno Petro.