Denuncian que las AGC habrían amenazado a periodista en Urabá

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) denunció que el periodista Yeison Rojas, corresponsal de Teleantioquia en la subregión de Urabá, fue amenazado por presuntos integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), quienes le exigieron abandonar el territorio junto con su familia antes de la medianoche de este 2 de marzo.

De acuerdo con la organización, Rojas recibió una llamada en la que un hombre que se identificó como el segundo al mando de ese grupo armado le dio la orden de salir de la región.

La amenaza se habría originado luego de que el periodista no asistiera a una supuesta citación realizada por el mismo grupo en un corregimiento ubicado en las afueras del municipio de Apartadó.

Según la Flip, el contexto sugiere que se trataría de una retaliación por su labor informativa y que el objetivo sería generar autocensura y restringir el ejercicio periodístico en esta zona bananera, una de las subregiones más afectadas por la violencia de los grupos armados en el departamento.

Ante la gravedad de los hechos, la Fundación alertó a la Policía Nacional de Colombia para que active de manera inmediata la ruta de protección y coordine con el periodista medidas urgentes de prevención.

Asimismo, solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) iniciar la evaluación de riesgo y activar el trámite de emergencia, y a la Fiscalía General de la Nación adelantar una investigación pronta y con enfoque diferencial, reconociendo que la amenaza estaría directamente relacionada con su ejercicio profesional.

La Flip insistió en que la vida e integridad del periodista y de su familia deben ser garantizadas, y reiteró que las amenazas contra la prensa constituyen un grave atentado contra la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada.