Atención: se reporta otro incendio en una empresa de Itagüí

En la noche de este martes 28 de abril se reporta otro incendio en Itagüí. Hace apenas unas horas se logró contener el incendio en la empresa HA Bicicletas, ubicada en este municipio, la historia se repite ahora.

Ocurre en la calle 51 con carrera 47, justo a una cuadra de la corporación IDEAS. Los organismos de socorro de Itagüí ya están en la zona, pero aún se desconocen mayores detalles.

Tampoco se tiene certeza de si en el lugar había personas o animales una vez empezó el incendio.

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