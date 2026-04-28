“Estoy de vuelta”: Edmundo González regresa tras alta médica y critica crisis en Venezuela

El dirigente venezolano Edmundo González ha informado este martes que recibió el alta médica “hace unos días”, después de que un par de semanas atrás informara que no podría asistir al acto previsto en la Puerta del Sol de Madrid con motivo de la visita a España de María Corina Machado porque había tenido que ser ingresado en relación con la intervención quirúrgica a la que fue sometido hace un mes.

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“Hace unos días recibí el alta médica. Esta vez no voy a cometer el mismo error que la anterior, cuando, como todo amante del deporte, quise volver a la cancha antes de tiempo. Ahora espero el momento con calma, pero muy atento a lo que está pasando en Venezuela”, ha escrito en sus redes sociales.