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Líos del interventor en La Guajira que dirige los equipos del MinSalud que hacen campaña por Cepeda

EL COLOMBIANO conoció videos de los Equipos Básicos de Salud (EBS) haciéndole campaña al candidato del Pacto Histórico. La brigada trabaja en el hospital de Nazareth en La Guajira, intervenido por el Gobierno Petro.

  • Desde hace tres años se le conoce a Laza como “el zar de la contratación directa”, es el segundo de izquierda a derecha. Fotos: cortesía y MinSalud
    Desde hace tres años se le conoce a Laza como “el zar de la contratación directa”, es el segundo de izquierda a derecha. Fotos: cortesía y MinSalud
Nicolás Rivera Guevara
Nicolás Rivera Guevara

Editor de Actualidad

hace 4 minutos
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Funcionarios identificados con chalecos y gorras del Hospital de Nazareth en La Guajira —intervenido por el gobierno de Gustavo Petro desde enero de 2025 a través de la Superintendencia de Salud– visitaron en días recientes las rancherías de la zona rural de ese municipio para hacerle campaña abiertamente al candidato Iván Cepeda.

Así queda expuesto en videos e imágenes reveladas por EL COLOMBIANO. Las personas tienen tarjetón en mano y publicidad del Pacto Histórico para hacer pedagogía de cómo votar por el candidato petrista. En uno de los videos, una funcionaria que habla en wayuunaiki —la lengua materna del pueblo indígena wayuu—, les pregunta: “¿Cuál es nuestro gallo? (sic)” y la gente, al unísono, contesta: “Cepeda”, según la traducción...

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