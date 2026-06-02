Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

En Bello, autoridades llegaron a inspeccionar y terminaron cerrando un centro estético

En dos años en Antioquia, han cerrado 64 centros estéticos por irregularidades.

  • El centro estético fue cerrado por la realización de procedimientos invasivos sin cumplir con los requisitos normativos. FOTO Alcaldía de Bello.
    El centro estético fue cerrado por la realización de procedimientos invasivos sin cumplir con los requisitos normativos. FOTO Alcaldía de Bello.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

La Alcaldía de Bello adelantó una jornada de inspección, vigilancia y control en varios centros de estética facial y corporal ubicados en el barrio Las Cabañas, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y verificar que los establecimientos dedicados a procedimientos estéticos operen bajo los parámetros exigidos por la ley.

La actividad fue liderada de manera articulada por las secretarías de Salud y de Seguridad y Convivencia Ciudadana, con el acompañamiento de la Policía Nacional y la Personería Municipal.

Lea más: Ley Yulixa Toloza: iniciativa que busca regular las cirugías estéticas en Colombia

Durante el recorrido, las autoridades revisaron aspectos relacionados con los permisos de funcionamiento, las condiciones sanitarias de los establecimientos, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, entre otros aspectos.

Tras las visitas, fue ordenado el cierre de uno de los establecimientos inspeccionados al evidenciar la realización de procedimientos invasivos sin cumplir con los requisitos técnicos y normativos exigidos para este tipo de intervenciones, prácticas que ponen en riesgo la salud y la integridad de los pacientes.

“Se realizan visitas de fiscalización sanitaria a los establecimientos de estética facial y corporal. Se verifican las condiciones higiénicas, sanitarias y locativas y se verifica si se realizan procedimientos invasivos y se encuentran habilitados ante la la Secretaría de Salud departamental e inscritos ante la Secretaría de Salud municipal”, dijo Diana Cristina Lopera Pineda, referente de salud ambiental de la Secretaría de Salud de Bello.

De igual forma, se inició una actuación administrativa contra otro establecimiento que, de acuerdo con la alcaldía, también estaría llevando a cabo procedimientos invasivos. Sin embargo, al momento de la visita de las autoridades el lugar se encontraba cerrado.

“Si usted no tiene conocimiento del debido proceso le invitamos a que por favor se acerque a la administración municipal para que pueda adquirir información y así cumplir la norma. Nuestro objetivo principal es garantizar la vida de los ciudadanos bellanitas, y en este caso, si estos establecimientos de comercio no cumplen tendremos que tomar los correctivos necesarios”, agregó Weber Zapata, secretario de Seguridad de Bello.

En dos años en Antioquia, se han cerrado casi 70 centros estéticos

En los últimos dos años, y de acuerdo con lo dicho por la secretaria de Salud de Antioquia, Alma Solano Sánchez, se han visitado 80 centros estéticos en el departamento.

Tras las inspecciones de control, hubo 64 cierres de estos establecimientos por irregularidades higiénicas, incumplimiento de normas de habilitación u otras inconsistencias encontradas al momento de la visita de los profesionales.

Entérese: Necropsia de Yulixa Toloza reveló 11 heridas con objeto cortopunzante y múltiples fracturas

Durante el 2025 murieron cinco personas en la capital antioqueña tras realizarse varias intervenciones de tipo estético, pero uno de los años más críticos fue 2024, cuando se reportaron 11 víctimas.

A esto se suma que en los procedimientos estéticos realizados en Medellín y Antioquia en estos dos años, se han reportado 379 casos con alguna adversidad para quienes se los han hecho.

Para denunciar cualquier irregularidad producto de un procedimiento estético en Antioquia, puede escribir al correo electrónico gestiondocumental@antioquia.gov.co, o comunicarse a la línea 6044099000.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos