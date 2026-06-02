En Bello, autoridades llegaron a inspeccionar y terminaron cerrando un centro estético

La Alcaldía de Bello adelantó una jornada de inspección, vigilancia y control en varios centros de estética facial y corporal ubicados en el barrio Las Cabañas, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y verificar que los establecimientos dedicados a procedimientos estéticos operen bajo los parámetros exigidos por la ley. La actividad fue liderada de manera articulada por las secretarías de Salud y de Seguridad y Convivencia Ciudadana, con el acompañamiento de la Policía Nacional y la Personería Municipal. Lea más: Ley Yulixa Toloza: iniciativa que busca regular las cirugías estéticas en Colombia Durante el recorrido, las autoridades revisaron aspectos relacionados con los permisos de funcionamiento, las condiciones sanitarias de los establecimientos, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, entre otros aspectos. Tras las visitas, fue ordenado el cierre de uno de los establecimientos inspeccionados al evidenciar la realización de procedimientos invasivos sin cumplir con los requisitos técnicos y normativos exigidos para este tipo de intervenciones, prácticas que ponen en riesgo la salud y la integridad de los pacientes.

“Se realizan visitas de fiscalización sanitaria a los establecimientos de estética facial y corporal. Se verifican las condiciones higiénicas, sanitarias y locativas y se verifica si se realizan procedimientos invasivos y se encuentran habilitados ante la la Secretaría de Salud departamental e inscritos ante la Secretaría de Salud municipal”, dijo Diana Cristina Lopera Pineda, referente de salud ambiental de la Secretaría de Salud de Bello. De igual forma, se inició una actuación administrativa contra otro establecimiento que, de acuerdo con la alcaldía, también estaría llevando a cabo procedimientos invasivos. Sin embargo, al momento de la visita de las autoridades el lugar se encontraba cerrado. “Si usted no tiene conocimiento del debido proceso le invitamos a que por favor se acerque a la administración municipal para que pueda adquirir información y así cumplir la norma. Nuestro objetivo principal es garantizar la vida de los ciudadanos bellanitas, y en este caso, si estos establecimientos de comercio no cumplen tendremos que tomar los correctivos necesarios”, agregó Weber Zapata, secretario de Seguridad de Bello.

En dos años en Antioquia, se han cerrado casi 70 centros estéticos