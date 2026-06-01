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Ley Yulixa Toloza: iniciativa que busca regular las cirugías estéticas en Colombia

El caso de la mujer de 52 años que perdió su vida luego de realizarse un procedimiento estético reabrió el debate legal.

  • Toloza perdió la vida tras realizarse un procedimiento estético en un centro de “garaje”. Foto:Redes sociales
    Toloza perdió la vida tras realizarse un procedimiento estético en un centro de “garaje”. Foto:Redes sociales
El Colombiano
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hace 4 horas
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La trágica muerte de Yulixa Toloza ha reabierto un intenso debate en Colombia sobre los lugares en donde se realizan estos procedimientos en lugares que no cumplen con la regulación necesaria. La indignación por la proliferación de “clínicas de garaje” llevó al presidente Petro a anunciar un nuevo proyecto de ley que buscará endurecer los controles.

El jefe de Estado lo anunció a través de su cuenta en X y dijo que se tratará de un nuevo proyecto de ley ante el Congreso.

Esta iniciativa legislativa, que llevará el nombre de Toloza, buscaría entonces establecer mayores exigencias para la realización de estos procedimientos y reabrir una discusión que durante años ha enfrentado fuertes obstáculos en el Legislativo.

El anuncio presidencial se dio en medio de la conmoción por el dictamen de Medicina Legal, que catalogó la muerte de la mujer como un homicidio violento.

De acuerdo con el informe de la necropsia, Toloza sufrió graves lesiones internas, hemorragias y múltiples signos de trauma físico durante un procedimiento invasivo de succión practicado en abdomen y espalda.

Los expertos documentaron fracturas en la zona torácica, lesiones hemorrágicas en los músculos del cuello y hematomas profundos en la región lumbar, hallazgos que fortalecieron las críticas a estos centros estéticos donde, además, quienes realizan los procedimientos no cuentan con los certificados necesarios.

Justamente, el objetivo principal de la Ley Yulixa Toloza es endurecer los requisitos para quienes hacen estas intervenciones estéticas en el país y garantizar que queden exclusivamente en manos de profesionales con formación académica capacitada.

Según explicó el mandatario, la propuesta busca que nadie pueda hacer cirugía estética sino con título de médico cirujano especializado en la cirugía estética en universidad acreditada.

De este modo, aunque el proyecto definitivo aún no ha sido presentado, la iniciativa apunta a la exigencia de profesionales debidamente acreditados, la obligación de realizar los procedimientos en centros habilitados y la necesidad de combatir la publicidad engañosa.

Lea también: Funcionarios del INS denuncian presunto acoso laboral y fallas en manejo del riesgo psicosocial

Este intento por regular la materia revive un debate histórico en el país que ya ha fracasado en cinco oportunidades en el Congreso, donde se archivó el proyecto de ley denominado #CirugíaSeguraYa.

En su momento, dicha propuesta era impulsada por la periodista Lorena Beltrán, quien también fue víctima de una mala praxis médica y ha defendido por años la necesidad de una regulación estricta.

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