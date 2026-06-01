Ley Yulixa Toloza: iniciativa que busca regular las cirugías estéticas en Colombia

La trágica muerte de Yulixa Toloza ha reabierto un intenso debate en Colombia sobre los lugares en donde se realizan estos procedimientos en lugares que no cumplen con la regulación necesaria. La indignación por la proliferación de “clínicas de garaje” llevó al presidente Petro a anunciar un nuevo proyecto de ley que buscará endurecer los controles.
El jefe de Estado lo anunció a través de su cuenta en X y dijo que se tratará de un nuevo proyecto de ley ante el Congreso.
Esta iniciativa legislativa, que llevará el nombre de Toloza, buscaría entonces establecer mayores exigencias para la realización de estos procedimientos y reabrir una discusión que durante años ha enfrentado fuertes obstáculos en el Legislativo.