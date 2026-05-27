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Bebé de 18 meses murió tras caer a un abismo en zona rural de Yarumal, Antioquia

Una bebé de tan solo 18 meses murió en un accidente, cuando un camión en el que iba junto a su mamá cayó a un abismo en la zona rural más alejada del casco urbano de Yarumal, Antioquia.

  • La pequeña murió después de que el camión en el que iba junto a su mamá y su abuela cayera a un abismo en la zona rural más alejada del casco urbano de Yarumal, Antioquia. Foto: cortesía.
    La pequeña murió después de que el camión en el que iba junto a su mamá y su abuela cayera a un abismo en la zona rural más alejada del casco urbano de Yarumal, Antioquia. Foto: cortesía.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Una dolorosa tragedia sacudió al norte de Antioquia. Un camión de estacas, que iba por una vía destapada, rodó por un abismo en la vereda Lomas de los Llanos de Ochalí, corregimiento de Ochalí, la zona más alejada del casco urbano de Yarumal, Antioquia. A bordo iba una bebé de tan solo 18 meses, llamada Emilia Holguín Villa, quien perdió la vida. Su madre, Yurani Villa, y su abuela, resultaron gravemente heridas.

El siniestro, cuyas causas técnicas aún están bajo investigación, ocurrió en un sector con una topografía sumamente compleja. Tras el fuerte impacto, el vehículo quedó atrapado en una zona de difícil acceso, lo que obligó a una titánica labor de rescate por parte de los bomberos de San Andrés de Cuerquia, el organismo más cercano al lugar de la tragedia, con apoyo fundamental de los campesinos de la zona.

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Aunque inicialmente las primeras versiones medios locales sugerían de forma errónea que las víctimas viajaban en una garrucha que se había reventado, se aclaró que el accidente de tránsito ocurrió en tierra. La garrucha fue el medio de transporte por el que los habitantes de la zona, los primeros en auxiliar a los heridos, los evacuaron para que los organismos de socorro les prestaran sus servicios. Sin embargo, después de la evacuación, confirmaron que la pequeña ya no tenía signos vitales.

Debido a las severas fracturas y traumas que sufrieron, las dos mujeres tuvieron que ser estabilizadas en camillas, amarradas a la estructura colgante y deslizadas con soga de un extremo al otro de la montaña para poder llevarlas a las ambulancias.

Ambas sobrevivientes recibieron atención inicial de urgencia en el hospital de San Andrés de Cuerquia, pero debido a las complicaciones circulatorias y la severidad de sus lesiones, una de ellas tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro asistencial de mayor complejidad en Medellín.

Esta tragedia desnudó de forma dramática el aislamiento vial en el que viven los habitantes de Lomas de Ochalí, quienes dependen de poleas e infraestructuras improvisadas para poder mover sus alimentos, enfermos y provisiones sobre el cauce de los ríos ante la ausencia de puentes vehiculares.

El alcalde de Yarumal, Cristian Céspedes, lamentó profundamente el deceso de la menor y aclaró que la administración ya venía adelantando labores para mitigar el peligroso aislamiento de este sector: “Es una zona bastante compleja de nuestro municipio. De hecho, en este momento se está construyendo un puente por parte de la Alcaldía Municipal porque el único medio de acceso es una garrucha”, manifestó el mandatario local, confirmando el drama diario que viven los campesinos.

Mientras la comunidad de Yarumal permanece conmocionada y rinde homenajes a la memoria de la pequeña Emilia, las autoridades de tránsito avanzan en los peritajes para establecer si el camión de estacas sufrió una falla mecánica o si el mal estado de la trocha rural provocó que el conductor perdiera el control en el borde del abismo.

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