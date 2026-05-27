Francisco Bolívar reapareció en redes sociales tras mensaje de apoyo de Fabián Ríos: esto dijo el actor

El actor Francisco Bolívar reapareció en redes sociales en medio de las preguntas generadas por su ausencia en las grabaciones de una serie televisiva y tras el mensaje publicado el 20 de mayo de 2026 por el actor Fabián Ríos, quien pidió respeto, apoyo y oraciones para su compañero. La publicación de Bolívar en Instagram generó reacciones entre seguidores, compañeros de producción y usuarios que seguían atentos a su situación. Lea también: Dai Dai, de Shakira, incrementó el interés en aprender idiomas, dice informe La ausencia de Bolívar comenzó a ser comentada por fanáticos de la producción luego de que se conociera que su personaje sería interpretado por el actor David Trejos durante el rodaje. Trejos ya había participado en otras producciones de televisión, entre ellas ‘La mamá del 10’, de Caracol Televisión. Hasta el momento no se han dado a conocer oficialmente las razones por las que Francisco Bolívar dejó temporalmente las grabaciones. Sin embargo, el mensaje compartido días atrás por Fabián Ríos dio a entender que el actor estaría atravesando una situación personal que requiere atención.

Francisco Bolívar reapareció en Instagram tras varios días de ausencia en grabaciones. FOTO: Instagram: @franciscobolivar

El mensaje de Francisco Bolívar en Instagram

En su reaparición digital, Francisco Bolívar compartió una imagen relacionada con la serie y escribió un mensaje haciendo referencia a su personaje: “Lo que ha habido es una Organización Natural Y Perfecta En Función De Un Contexto, Calmémonos TodXs”. Posteriormente, agradeció las muestras de apoyo recibidas durante los últimos días y añadió: “Gracias sinceras y eternas por infinitas risas. Los amo”. La publicación recibió comentarios de seguidores y también mensajes de respaldo por parte de integrantes de la producción, lo que aumentó la conversación alrededor del actor y sobre su posible continuidad en la nueva temporada de la serie.

Le puede interesar: Tom Hanks narra la Segunda Guerra Mundial con imágenes nunca vistas en nueva serie de 20 episodios

El mensaje previo de Fabián Ríos

Antes de la reaparición de Bolívar, Fabián Ríos había publicado un extenso mensaje en sus redes sociales en el que habló sobre el actor, conocido también como ‘Pacho’ dentro de la producción. “Para todas las personas que me han preguntado por mi nene quiero que sepan que en mi corazón sólo existe amor por él, admiración, ternura, respeto y más amor”, escribió inicialmente. Más adelante agregó: “Por ese por este amor les digo, una manera de preguntar por alguien que nos importa es pedirle a Dios que esté bien, que esté sano, que esté feliz, mi deber es desde el amor proteger a los míos y mi nene es de los míos, solo espero que juntos pidamos a Dios para que pronto esté feliz haciendo lo que le gusta al igual que todos nosotros sus compañeros”. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . El actor también pidió oraciones por Bolívar con el siguiente mensaje: “Desde el amor les digo, una manera de edificar a alguien es desearle lo mejor y pedirle a Dios que proteja su humanidad como hoy humildemente les pido que si juntos oramos por mí nene ‘Pachito’, Dios pronto lo tendrá de vuelta y mucho más fuerte que siempre”. Finalmente, concluyó: “Que Dios los bendiga, pero hoy clamo a Dios para que me bendiga especialmente a mi ‘Pachito’ hermoso”. Continúe leyendo: Robinson Díaz recordó la infidelidad que puso en riesgo su matrimonio: “Me equivoqué”

Bloque de preguntas y respuestas: