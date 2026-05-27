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“Tenemos poco menos de dos meses para llenar el embalse”: Sociedad Hidroituango

En menos de dos meses, el objetivo es pasar de 408 a 420 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, todo dependerá de qué tanta capa vegetal de las laderas pueda ser retirada y en cuánto tiempo.

  • Alcanzar la capacidad máxima de 420 metros sobre el nivel del mar en el embalse de Hidroituango, permitiría blindar el sistema energético en tiempos de sequía con el fin de evitar apagones. FOTO Juan Antonio Sánchez.
    Alcanzar la capacidad máxima de 420 metros sobre el nivel del mar en el embalse de Hidroituango, permitiría blindar el sistema energético en tiempos de sequía con el fin de evitar apagones. FOTO Juan Antonio Sánchez.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Luego de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA le dijera a EPM que ya tiene vía libre para elevar el nivel del embalse de Hidroituango de 408 a 420 metros sobre el nivel del mar -esto ante la preocupación por un inminente fenómeno de El Niño- ahora el reto pasa por el tiempo del que se dispone en la hidroeléctrica para alcanzar ese techo y poder operar a su máxima capacidad.

Así lo manifestó el gerente de la Sociedad Hidroituango, Alejandro Arbeláez Arango, quien dijo que el sí de la ANLA es apenas el primer paso de muchos aún pendientes para que se logre el objetivo, y que lo que sigue es coordinar con la entidad el asunto de la intervención forestal, es decir, el retiro de la capa vegetal de las laderas, con el fin de llegar al número esperado y blindar el sistema eléctrico de Antioquia y el país en poco menos de dos meses.

Lea más: Atención: EPM confirmó que ya tiene vía libre para subir embalse de Hidroituango: ¿cuál era la urgencia?

De acuerdo con el Ideam, en este momento la probabilidad de que llegue el fenómeno de El Niño a Antioquia en mitad de año es del 61%, además, durante el mes de julio el tiempo de sequía sería aún más crítico con una reducción significativa de lluvias, lo que repercute directamente en los intereses que tienen en Hidroituango para alcanzar los 420 metros sobre el nivel del mar en el embalse.

Así las cosas, EPM tendría aproximadamente dos meses o menos para llenar por completo el embalse y operar a su máxima potencia durante el segundo semestre del año, que es cuando, según estadísticas meteorológicas, predominará en su mayoría el tiempo seco.

“Ahora la discusión en la mesa técnica entre ANLA y EPM consiste en ver cómo compaginamos el sentido de urgencia para llenar el embalse, con el respeto a las normas ambientales”, dijo Arbeláez Arango.

El gerente también hizo énfasis en el papel que cumple el Gobierno Nacional durante todo el proceso, pues es quien debe velar para que los entes ambientales y las hidroeléctricas del país estén articuladas y, de paso, se pueda garantizar la energía y reducir la probabilidad de apagones durante un posible fenómeno de El Niño.

No obstante, señaló que mientras el presidente Petro esté en un ‘rifi rafe’ con su gabinete, no puede haber un avance significativo en los intereses actuales.

“No tiene presentación que un país, con el fenómeno de El Niño entrando y ad portas de un apagón, encuentre a Petro agarrado como perro con gato frente a su ministro de Minas Edwin Palma. Este es el momento para que se haga un llamado a todos los actores del sistema, que nos sienten en la misma mesa a los generadores, a los transmisores, a las superintendencias y los entes de regulación a ver cómo nos coordinamos entre todos”.

Entérese: ¿El Niño 2026 deja a Colombia al borde del apagón? MinEnergía pide medidas urgentes a la Creg

Cabe aclarar que actualmente Hidroituango está operando con su embalse a 408 metros sobre el nivel del mar, lo que se traduce en un volumen útil del 53%, un porcentaje si se quiere bajo frente a los intereses de hacerle frente a la temporada de sequía que se aproxima en Antioquia. Por ende, la necesidad de alcanzar los 420 msnm, pues por cada metro adicional que se consiga se incrementa sobremanera la capacidad de operación de la hidroeléctrica.

“Hoy estamos todavía justicos para poder llenar el embalse. Aunque tuvimos un primer cuatrimestre pasado por agua, era agua que no podíamos utilizar para llenar el embalse y ese líquido se tuvo que desperdiciar por el vertedero, lo digo así desde un punto de vista energético. Ojalá la hubiéramos podido acumular”, concluyó Arbeláez.

Continúe leyendo: Alerta por fenómeno de El Niño: la mitad de los embalses están por debajo del 70%

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué pasa si Hidroituango no alcanza los 420 metros de nivel del embalse?
Si no se logra aumentar el nivel del embalse en el tiempo previsto, la hidroeléctrica podría operar con menor capacidad durante el periodo seco, lo que aumentaría la presión sobre el sistema eléctrico nacional en Colombia.
¿Por qué Hidroituango necesita subir el nivel del embalse ahora?
El aumento del nivel del embalse busca garantizar mayor almacenamiento de agua antes de la llegada del fenómeno de El Niño, que reduce las lluvias y afecta directamente la generación de energía hidroeléctrica.
¿En cuánto está el embalse de Hidroituango actualmente?
Actualmente el embalse de Hidroituango está en 408 metros sobre el nivel del mar, lo que equivale a aproximadamente el 53% de su volumen útil de operación.
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