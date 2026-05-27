“Tenemos poco menos de dos meses para llenar el embalse”: Sociedad Hidroituango

Luego de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA le dijera a EPM que ya tiene vía libre para elevar el nivel del embalse de Hidroituango de 408 a 420 metros sobre el nivel del mar -esto ante la preocupación por un inminente fenómeno de El Niño- ahora el reto pasa por el tiempo del que se dispone en la hidroeléctrica para alcanzar ese techo y poder operar a su máxima capacidad.

Así lo manifestó el gerente de la Sociedad Hidroituango, Alejandro Arbeláez Arango, quien dijo que el sí de la ANLA es apenas el primer paso de muchos aún pendientes para que se logre el objetivo, y que lo que sigue es coordinar con la entidad el asunto de la intervención forestal, es decir, el retiro de la capa vegetal de las laderas, con el fin de llegar al número esperado y blindar el sistema eléctrico de Antioquia y el país en poco menos de dos meses.

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De acuerdo con el Ideam, en este momento la probabilidad de que llegue el fenómeno de El Niño a Antioquia en mitad de año es del 61%, además, durante el mes de julio el tiempo de sequía sería aún más crítico con una reducción significativa de lluvias, lo que repercute directamente en los intereses que tienen en Hidroituango para alcanzar los 420 metros sobre el nivel del mar en el embalse.

Así las cosas, EPM tendría aproximadamente dos meses o menos para llenar por completo el embalse y operar a su máxima potencia durante el segundo semestre del año, que es cuando, según estadísticas meteorológicas, predominará en su mayoría el tiempo seco.

“Ahora la discusión en la mesa técnica entre ANLA y EPM consiste en ver cómo compaginamos el sentido de urgencia para llenar el embalse, con el respeto a las normas ambientales”, dijo Arbeláez Arango.