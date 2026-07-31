EL COLOMBIANO será aliado de las nuevas Becas de Periodismo Mateo Pérez Rueda de la Gobernación de Antioquia

El nombre de Mateo Pérez Rueda seguirá ligado al periodismo antioqueño, pero ahora también a la formación de nuevas generaciones de reporteros. La Gobernación de Antioquia anunció este viernes la creación de las Becas de Periodismo Mateo Pérez Rueda, un programa que rendirá homenaje al joven periodista asesinado este año y que permitirá a 16 jóvenes de zonas rurales estudiar periodismo digital de manera gratuita. La iniciativa, presentada bajo el lema “Donde una historia fue silenciada, nacen nuevas voces”, está dirigida a jóvenes de municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) y ZOMAC (Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado), con el propósito de impulsar el periodismo regional y fortalecer las voces que narran la realidad de los territorios. El programa es liderado por la Gobernación de Antioquia y la Corporación Gilberto Echeverri Mejía, en alianza con la Fundación Grupo El Colombiano, Teleantioquia y Uniminuto.

Las Becas de Periodismo Mateo Pérez Rueda fueron creadas para honrar el legado del joven periodista antioqueño y brindar nuevas oportunidades de formación a jóvenes interesados en contar las historias de sus territorios. FOTO: Julio César Herrera.

Durante el lanzamiento, el gobernador Andrés Julián Rendón aseguró que las becas buscan mantener vivo el legado de Mateo y abrir oportunidades para otros jóvenes que, como él, quieran contar las historias de sus comunidades. Siga aquí: Que alias “Chalá” no reciba beneficios, pide tras su captura la familia del periodista Mateo Pérez “Este es un homenaje no solo a Mateo, sino a su familia. Tenemos mucha ilusión en que, con estas becas, muchos jóvenes en Antioquia y en el país puedan formarse y cuenten las historias de su ruralidad”, afirmó el mandatario.

¿En qué consisten las becas de Periodismo Mateo Pérez Rueda?

La formación tendrá una duración de diez meses e incluirá 768 horas entre clases teóricas y prácticas. Los estudiantes obtendrán el título de Técnicos Laborales en Periodismo Digital y realizarán sus prácticas profesionales en EL COLOMBIANO y Teleantioquia, dos de las entidades aliadas del programa. Además de cubrir el 100% del valor de la matrícula —equivalente a 3,6 millones de pesos por estudiante—, la beca contempla un apoyo económico mensual de 2,2 millones de pesos para transporte y manutención mientras los beneficiarios cursan sus estudios de manera presencial en la sede de UNIMINUTO, en Bello. Lea más: Justicia aplaza audiencia por el homicidio del periodista Mateo Pérez; FLIP rechaza demora Daniel Rivera Marín, editor general de EL COLOMBIANO, recordó que el sueño de Mateo era realizar allí sus prácticas profesionales. “Luego de su muerte conversamos con don Carlos y nos contó que Mateo quería hacer sus prácticas en EL COLOMBIANO. Queremos apoyar estas becas porque le hacen bien a la región y al país. Aquí estamos para decir que esto no puede seguir pasando en Colombia y apoyar a los periodistas que se empiezan a formar”, expresó.

Daniel Rivera Marín, editor general de EL COLOMBIANO, habló sobre la importancia de este tipo de iniciativas para la región y el país. FOTO: Julio César Herrera.

La familia del joven periodista también participó en el lanzamiento. Su hermano, Julián Pérez Rueda, afirmó que la iniciativa representa una forma de transformar el dolor en oportunidades para otros jóvenes. “Al crear esta beca no solo están brindando una oportunidad para que nuevos talentos puedan formarse; están demostrando que la memoria también puede convertirse en esperanza”, manifestó.

¿Quiénes pueden aplicar a las Becas de Periodismo Mateo Pérez Rueda?

Las becas están dirigidas a jóvenes antioqueños entre los 18 y 28 años que residan en alguno de los 55 municipios PDET y ZOMAC del departamento de Antioquia, hayan terminado el bachillerato, pertenezcan al Sisbén y no cuenten con formación técnica, tecnológica o universitaria. Además, deberán acreditar participación previa en proyectos periodísticos. Las inscripciones estarán abiertas del 31 de julio al 17 de agosto, mientras que las clases comenzarán el 27 de agosto. Los interesados deberán completar el formulario disponible en el portal de la Gobernación de Antioquia y superar un proceso de preselección que incluye una prueba psicotécnica y un video en el que expliquen por qué desean convertirse en beneficiarios del programa.

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