Justicia aplaza audiencia por el homicidio del periodista Mateo Pérez; FLIP rechaza demora

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) pidió a la justicia colombiana acelerar el proceso contra Jhon Edison Chalá Torrejano, alias Víctor Chalá, señalado como presunto responsable del secuestro, tortura y asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, luego de que la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, programada para el pasado 21 de julio, fuera aplazada por falta de disponibilidad de juzgados ambulantes. La organización sostuvo que las demoras procesales afectan el acceso a la justicia y pidió que el caso avance con celeridad: “Es fundamental que las autoridades judiciales comprendan que las dilaciones procesales prolongan la impunidad y debilitan la confianza en la justicia”, señaló la FLIP. En contexto: Mateo cumpliría 25 años: su crimen reabrió herida de la prensa en Antioquia

Chalá Torrejano es procesado por los delitos de homicidio agravado, secuestro, desaparición forzada y tortura agravada, cargos relacionados con el crimen del periodista, ocurrido en mayo de este año en el norte de Antioquia. Mateo Pérez, de 24 años, dirigía el medio digital “El Confidente de Yarumal” y realizaba cubrimientos sobre corrupción, orden público y la presencia de grupos armados ilegales en municipios como Briceño e Ituango. Lea más: Mateo Pérez hizo mensajería y vendió ensaladas y jugos para poder ejercer el periodismo El periodista desapareció el 5 de mayo mientras adelantaba una cobertura en una zona donde se disputaban el control territorial el Clan del Golfo y el Frente 36 de las disidencias de las Farc. Días después, una misión humanitaria recuperó su cuerpo en una zona rural de Briceño. El presunto responsable fue capturado el 12 de junio en un peaje de Flandes (Tolima), durante un operativo de la Policía cuando, según las autoridades, se desplazaba hacia Caquetá acompañado por otros integrantes de la estructura armada que comandaba.

En el procedimiento también fueron detenidas otras cinco personas y se incautaron armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y equipos de comunicación. Aunque un juez de control de garantías ya había impuesto medida de aseguramiento en centro carcelario contra Chalá Torrejano por otros delitos, entre ellos concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas, la nueva actuación judicial busca vincularlo formalmente por el homicidio del periodista. Siga leyendo: Así es el inmenso archivo del noticiero 24 Horas que custodia ‘Pachito’: un laberinto de 10.000 cintas

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