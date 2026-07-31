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Ciclista Primoz Roglic fue atropellado por un carro y ahora es duda para la Vuelta a España

El esloveno mostró los golpes provocados por lo ocurrido con el automotor y ya se bajó de dos competencias previas a la última grande del año.

  • El ciclista esloveno cuatro veces ganador de La Vuelta a España, Primoz Roglic, mostró cómo quedó su pierna tras ser atropellado en Austria. Fotos: Getty Images y primozroglic
    El ciclista esloveno cuatro veces ganador de La Vuelta a España, Primoz Roglic, mostró cómo quedó su pierna tras ser atropellado en Austria. Fotos: Getty Images y primozroglic
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 5 horas
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En su preparación para la Vuelta a España, el ciclista esloveno Primoz Roglic fue atropellado por un auto que lo obligó a bajarse de la Clásica San Sebastián y la Vuelta a Burgos. El corredor mostró las heridas de este siniestro.

El ciclista de 36 años estaba entrenando en Austria. Fue allí donde un automóvil lo habría golpeado mientras montaba, causándole algunas lesiones. “Me atropelló un coche hace unos días... No participaré en la Clásica San Sebastián ni en la Vuelta a Burgos, desgraciadamente. No es el mejor escenario, pero así es la vida”, escribió en su cuenta de Instagram.

El líder del Red Bull Bora Hansgrohe acompañó el mensaje con una foto donde se ve una contusión que abarcó una parte importante del muslo de su pierna izquierda. Pese al impacto de la imagen, el esloveno compañero de Daniel Felipe Martínez no mencionó fracturas o lesiones de una mayor gravedad.

Sin embargo, al no poder estar en dos carreras que le podían dar un ritmo competitivo para llegar a punto para la Vuelta, ahora su equipo deberá replantear la preparación del esloveno para que llegue en su mejor forma.

Lea también: Primoz Roglic no aguantó otra caída y abandonó el Giro de Italia

Roglic se está preparando para romper un récord en la competencia ibérica y ser el máximo ganador de La Vuelta, un título que hasta ahora comparte con el español Roberto Heras. Ambos las han ganado en cuatro ocasiones.

El esloveno se ha quedado con el título de la general en La Vuelta en los años 2019, 2020, 2021 y 2024. En caso de conseguir el liderato en este 2026 sumará su quinto galardón en esta carrera. Para lograrlo deberá superar a corredores como João Almeida, Enric Mas, Mikel Landa y a su compatriota Tadej Pogačar, quien tras sumar otro Tour de Francia buscará el título de la única gran vuelta que le hace falta.

La Vuelta a España comienza el sábado, 22 de agosto, en Mónaco con una contrarreloj explosiva de 9 kilómetros. La carrera cruzará en sus 21 etapas los países de Francia, Andorra, el principado de Mónaco y España y tendrá 6 etapas de alta montaña, 7 de media montaña, 6 llanas para los sprinters y 2 contrarreloj.

Siga leyendo: Adiós a Honorio Rúa, la Locomotora que impulsó los primeros años del ciclismo colombiano

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Preguntas y respuestas

¿Qué récord puede conseguir Primož Roglič en la Vuelta a España 2026?
Si gana la edición de 2026, logrará su quinto título y se convertirá en el ciclista con más victorias en la historia de la Vuelta, superando las cuatro que comparte con Roberto Heras.
¿Quiénes serán los principales rivales de Roglič en la Vuelta a España 2026?
El esloveno deberá enfrentarse a João Almeida, Enric Mas, Mikel Landa y Tadej Pogačar, quien buscará conquistar la única gran vuelta que aún no figura en su palmarés
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