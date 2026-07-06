“Este ranchito es nuestra casa”: el drama de las 90 familias que deben evacuar por alto riesgo en barrio de Medellín

La numerosa familia de Ramón Eduardo Sucerquia y de María Aidé Villa —que tienen 10 hijos— quedaría a la deriva si cumple la orden de evacuación de su casa de tablas de madera emitida por la Alcaldía de Medellín por el peligro de inundación que tiene. Está entre las 90 que están al lado de la quebrada La Mansión, que pasa por los barrios Las Granjas y Manrique Oriental, zona declarada de alto riesgo por las autoridades. “Podemos tener un rancho de tablas o lo que sea, pero es nuestra casa, la que podemos sostener porque somos una familia que vive de los ingresos que conseguimos por días. No nos da para pagar un arriendo”, manifestó Ramón, quien vive hace 14 años en este sector. Entérese: Fuerte aguacero en Medellín: cayó granizo y hubo tormenta eléctrica

Para esta familia, y los demás vecinos de esta zona, la decisión de partir no es sencilla. No es solo por la nostalgia de dejar el techo que los ha acogido durante décadas, sino también por las condiciones que les plantean para irse de la zona. Les ofrecen un arrendamiento por poco tiempo y por un monto por el cual ni les abren la puerta para mostrarles una propiedad. Los Sucerquia Villa viven en un callejón del barrio Las Granjas, al cual solo se puede acceder a pie o en moto —y solo si tiene mucha destreza para manejarla—, en un sitio en el que la quebrada divide las casas que tienen servicios públicos y las que los reciben de manera ilegal. Para esta numerosa familia, el anuncio de la Alcaldía de Medellín de sacarlos de su casa es considerado una tragedia igual a la sucedida el pasado 3 de abril, cuando este afluente se desbordó y no solo inundó todo el barrio, sino que provocó la muerte de Sebastián Jesús Valencia Valencia, un niño de 5 años.

Todas las vecinas se van

Pese al arraigo y la resistencia de esta numerosa familia por abandonar el entorno donde ha construido su vida, la Alcaldía de Medellín reiteró la orden de evacuación obligatoria. La urgencia radica en mitigar el riesgo ante posibles crecientes de este afluente, cuyo cauce se encuentra severamente presionado tanto por la densa ocupación de viviendas en sus márgenes como por la acumulación de basuras que lo obstruye de forma crónica. Entérese: Más de 90 familias deberán evacuar viviendas en Manrique por riesgo de inundación La acumulación de botellas plásticas, mobiliario inservible y envoltorios plásticos entre las piedras de la quebrada incrementa el riesgo de desbordamiento. Aunque a simple vista el agua luce cristalina, el afluente sufre un serio impacto ambiental debido a la disposición de basuras y a las descargas de aguas residuales provenientes de las propiedades que no están conectadas a la red de alcantarillado.

“Acá vinieron la semana pasada a decirnos que debíamos desalojar nuestras casas y no nos dan una solución digna para nosotros aceptarlo. Solo nos ofrecen un arrendamiento de $620.000, que no nos alcanza ni para arrendar cerquita de donde estamos”, expresó Sara Michelle Arango, quien llegó a este sector luego de ser víctima del desplazamiento intraurbano del barrio París, de Bello. La ausencia de garantías habitacionales llevó a las familias notificadas a oponerse a la evacuación. Los afectados señalaron que no están dispuestos a dejar el sector donde levantaron sus viviendas a finales de la década de los 90, época en la que compraron los predios por valores iguales o inferiores a los $200.000. Le puede interesar: Video | Así se llenó La Presidenta en hora y media; cayó el 34 % del promedio de lluvia de marzo “Nosotros no es que nos neguemos a irnos porque sí. Lo que pasa es que lo que nos ofrecen es indigno y nosotros para dónde nos vamos a ir con esa plata que están dando. Si nos mejoran las condiciones, nos dan una solución definitiva, nos vamos”, dijo Arango. Incluso estos vecinos de la quebrada La Mansión aseguraron que funcionarios de la Alcaldía de Medellín frenaron la construcción de varias viviendas en la zona, que ya tenían las varillas para construir las columnas y montar las posteriores paredes. “Eso llegaron y doblaron esas varillas, como si eso no costara plata. Tampoco dejaron construir y el susto de nosotros es que en cualquier momento nos saquen con Policía y Esmad (actualmente Undmo), como ya nos han amenazado”, dijo María Aidé.

Las intervenciones

Mientras se determina qué se hace con las familias que viven al lado de esta quebrada, la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín vienen realizando múltiples intervenciones a esta quebrada, enfocadas principalmente en la limpieza y retiro de basuras. La titular de este despacho, Marcela Ruiz, indicó que durante estos trabajos se encontraron colchones, plásticos, madera, escombros, piezas metálicas y partes de motocicletas que afectaban el flujo del agua, aumentando el riesgo a toda la población cercana, comenzando por quienes tienen este afluente a pocos metros de su puerta. “Hemos encontrado, como factor detonante de las situaciones de riesgo en la quebrada, una gran cantidad de residuos voluminosos que se introducen dentro de los canales y estructuras hidráulicas, obstruyéndolas y evitando el funcionamiento pleno”, dijo Ruiz.

Paralelamente, en el marco del programa Mi Río, Mis Quebradas, de la administración distrital, avanzan en obras civiles de esta quebrada y sus corrientes anexas para mitigar cualquier riesgo que pueda generar crecientes torrenciales o movimientos en masa. Más allá de estas obras, la administración distrital es clara en que debe existir un retiro de seguridad de, mínimo, 15 metros en la zona urbana, razón por la cual no ven posible dejar a estas 90 familias al lado de esta quebrada, que el pasado 3 de abril mostró qué tan peligrosa es cuando se crece. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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