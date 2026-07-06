“Este ranchito es nuestra casa”: el drama de las 90 familias que deben evacuar por alto riesgo en barrio de Medellín

La numerosa familia de Ramón Eduardo Sucerquia y de María Aidé Villa —que tienen 10 hijos— quedaría a la deriva si cumple la orden de evacuación de su casa de tablas de madera emitida por la Alcaldía de Medellín por el peligro de inundación que tiene. Está entre las 90 que están al lado de la quebrada La Mansión, que pasa por los barrios Las Granjas y Manrique Oriental, zona declarada de alto riesgo por las autoridades.
“Podemos tener un rancho de tablas o lo que sea, pero es nuestra casa, la que podemos sostener porque somos una familia que vive de los ingresos que conseguimos por días. No nos da para pagar un arriendo”, manifestó Ramón, quien vive hace 14 años en este sector.
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