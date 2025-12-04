Asociaciones campesinas persisten con el bloqueo en la vía Urabá - Montería por incumplimientos del Gobierno Nacional

Ya se completan más de dos días de bloqueo en la vía que comunica Urabá con Montería. Cerca de 90 asociaciones campesinas, ante los incumplimientos de ciertos acuerdos que hicieron con el Gobierno Nacional, vieron como único mecanismo de protesta obstruir el paso por este corredor vial. Lea más: El metro de Medellín funcionará hasta más tarde en diciembre: apunte que así quedaron los horarios Si bien desde el 20 de noviembre de este año los campesinos realizaron bloqueos intermitentes entre Arboletes y San Juan de Urabá, esta vez decidieron detener por completo el paso de vehículos en la zona, afectando principalmente a los transportadores de carga que viajan por allí hacia la Costa.

La vía sólo se ha habilitado para dar paso a ambulancias y misiones médicas con personas en delicado estado de salud, y también para algunos vehículos de carga que tenían su mercancía a punto de expirar, de resto, el bloqueo persiste. Entérese: Combates en vereda de Nariño, Antioquia, dejó muertos a cinco presuntos integrantes del Clan Oriente Cabe aclarar que los acuerdos incumplidos a los que se refieren los campesinos se firmaron hace un año, en los cuales se estableció que se haría una entrega de tierras para cultivo a 80 organizaciones de la zona. No obstante, alegan que dicho proceso no se ejecutó y que la Agencia Nacional de Tierras no procedió con los procesos correspondientes, lo que llevó a las asociaciones a cerrar la vía.