“Desde hoy no hago parte de Paisas”: Juan Diego Tello se desvinculó antes de la final contra Cimarrones

El anuncio de la desvinculación del antioqueño Juan Diego Tello del equipo de baloncesto Paisas, a pocas horas del inicio de las finales del baloncesto colombiano, fue extraño. El basquetbolista de 40 años es un profesional íntegro: suele dedicarle muchas horas al entrenamiento –con el equipo y en el gimnasio– para estar bien físicamente. Además, uno de los jugadores más experimentados del elenco. Tello se formó deportivamente en Estados Unidos. Eso le dio la disciplina que tiene y le permitió ver el mundo del deporte de manera integral. Su talento natural y las cualidades físicas que tiene –mide 2,03 metros–, se pulieron en la escuela neoyorquina en la que estudió y la Universidad de Lousville, donde tuvo su formación profesional.

Participó en el Datf de la NBA de 2008. Estuvo cerca de ser elegido, pero al final ninguna franquicia lo compró. Él se fue para Europa. En países como España, Francia, Lituania, Turquía, Corea del Sur y Colombia, desarrolló la mayor parte de su carrera. En ese tiempo logró consolidarse como capitán del seleccionado nacional de baloncesto que ha competido en las eliminatorias al Mundial de Fiba y varias ediciones de la Americup.

¿Por qué salió Juan Diego Tello de Paisas?

Por eso hubo mucha ilusión entre los basquetboleros colombianos cuando se anunció que, en 2025, regresaría a competir en la liga local. No lo hacía desde 2013, cuando vistió los colores de Guerreros de Bogotá. Este año Tello reforzó a los Paisas, equipo que hace un tiempo recibió la inversión financiera del reguetonero Ryan Castro.

El dinero invertido dio réditos. Con Tello y otras figuras, Paisas se quedó con el campeonato en el primer torneo del año. Este jueves 4 de diciembre y el viernes 5, el equipo antioqueño que oficia de local en el Coliseo Iván de Bedout, disputará la final del segundo año contra Cimarrones de Chocó.

Horas previas al primer encuentro, Tello publicó un comunicado en sus redes sociales. “A toda la familia del baloncesto, a la fanaticada de Paisas, este comunicado es para informarles que desde hoy no hago parte de Paisas. No es porque no quiera, no pueda, no lo desee. Fue por una decisión que tomó la directiva. Como jugador siento la obligación de decirles que no participaré en las finales para ganar un nuevo título”, manifestó el basquetbolista nacido en Medellín y de raíces chocoanas.