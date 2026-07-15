Tras bombardeo en Amalfi, defensores de derechos humanos piden investigar afectaciones a civiles

Defensores de derechos humanos manifestaron su rechazo a la afectación que habrían sufrido campesinos de Amalfi tras los bombardeos de la Fuerza Pública que dieron como resultado la muerte de dos presuntos integrantes de organizaciones criminales en los últimos días.
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Según lo registró EL COLOMBIANO en su momento, el pasado sábado, 11 de julio, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) había bombardeado posiciones estratégicas del Clan del Golfo en la zona rural de ese municipio del nordeste antioqueño.
La acción, acompañada en tierra por unidades adscritas a la Séptima División del Ejército, apuntó directamente contra la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, facción que opera bajo las órdenes de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez y en la que por lo menos dos integrantes de esa agrupación habrían fallecido.