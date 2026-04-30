Madre e hija habrían sido asesinadas por un grupo armado en Amalfi, Antioquia

En Amalfi, nordeste antioqueño, hay miedo y tristeza por el asesinato de una madre y su hija a manos de un grupo armado, según primeras versiones.

Sucedió el miércoles 29 de abril en la vereda Los Trozos. Allí, una mujer, dueña de una finca, habría sido retenida en contra de su voluntad durante varias horas.

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Su hija, desesperada y al no saber de su paradero, salió a buscarla, pero la habrían encontrado otros hombres de la misma organización delictiva.

Más tarde, los cuerpos de ambas mujeres fueron encontrados sin vida por vecinos del sector, quienes reportaron a las autoridades. Los cadáveres fueron trasladados a la morgue municipal.

La Alcaldía de Amalfi rechazó estos actos de violencia que hoy enlutan a todos los amalfitanos, y confirmó que ya está en curso la investigación para dar con el paradero de los responsables.

“Este acto no solo nos enluta como municipio, sino que atenta contra la dignidad y los derechos fundamentales de todas las mujeres. No permitiremos que la violencia se normalice en nuestro territorio. Nos solidarizamos de todo corazón con las familias y amigos de las víctimas”, dijo la administración municipal.

Cabe aclarar que dos de los grupos con más injerencia criminal en la zona son el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC, a quienes se les atribuyen múltiples crímenes en Amalfi. Sin embargo, aún las autoridades no tienen certeza de quién estaría detrás de este hecho.