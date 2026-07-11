Bombardeo al Clan del Golfo en Amalfi dejó al menos dos muertos

Se conoció que en las últimas horas, en un operativo en conjunto entre el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), se bombardearon posiciones estratégicas del Clan del Golfo en la zona rural del municipio de Amalfi. La acción, liderada en tierra por unidades adscritas a la Séptima División del Ejército, apuntó directamente contra la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, facción que opera bajo las órdenes de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez. De acuerdo con reportes oficiales de las autoridades, este bombardeo forma parte de una estrategia sostenida que busca desarticular la logística, reducir las capacidades armadas del grupo ilegal y contrarrestar la delincuencia organizada que impacta a las comunidades locales. Además, el despliegue obedece a la necesidad urgente de recuperar el orden público, garantizar la seguridad de la población civil y devolver la tranquilidad a esta golpeada subregión del departamento.

Un historial de violencia y control de economías ilegales

Esta subestructura del Clan del Golfo ha sido identificada por los organismos de inteligencia como una de las principales generadoras de violencia en la subregión. Justamente, a este grupo se le atribuye una seguidilla de acciones armadas recientes, entre las que figuran hostigamientos contra la Fuerza Pública, extorsiones a comerciantes y homicidios selectivos. Además, la organización ha generado zozobra constante en municipios vecinos como Segovia y Vegachí mediante amenazas e intimidaciones periódicas contra los habitantes. Según la Fuerza Pública, la intención del Clan del Golfo en este sector es dominar y sostener a sangre y fuego el control de los corredores geográficos estratégicos que facilitan el tráfico de droga, la minería ilegal y la movilización de material armamentístico.

Al momento del reporte, el despliegue de las tropas de tierra continuaba activo en el área del ataque para consolidar el terreno. Hasta el momento, los primeros datos que se conocen confirmaron la muerte de al menos dos presuntos integrantes de la organización armada.

El contexto político del operativo

Este golpe militar adquiere particular relevancia luego de que, apenas unos días después, se produjeran los pronunciamientos del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. El mandatario se dirigió formalmente al presidente electo, Abelardo de la Espriella, para solicitarle un endurecimiento de la política de seguridad, especialmente en el departamento. Entre sus peticiones centrales, Rendón instó al nuevo gobierno a “extender la estrategia que plantea el Presidente @ABDELAESPRIELLA de la creación de Unidades Operacionales Territoriales para la Seguridad, con enfoque en la ruralidad de los departamentos más afectados por las finanzas ilegales. Urge integrar capacidades de las Fuerzas Militares y la Policía con fiscales especializados destacados”. Y finalizó diciendo que “nuestro Departamento está listo para sumar esfuerzos y construir, junto al Gobierno Nacional, una respuesta integral para proteger a todos los Antioqueños”.

Golpe a la minería ilegal en Antioquia

En otros hechos en el departamento de Antiquia, tropas de la Brigada 14 del Ejército, con apoyo de la Brigada Contra la Minería Ilegal, intervinieron 13 unidades de explotación minera ilegal a cielo abierto en la vereda El Tapón, zona rural de Yolombó, nordeste de Antioquia. Durante la operación, los militares inutilizaron dos excavadoras, una máquina clasificadora, 11 dragas tipo buzo, un motor industrial y cerca de 850 galones de combustible. Según el Ejército, este complejo minero estaría al servicio de las finanzas ilícitas del Clan del Golfo. La institución aseguró que el operativo busca debilitar las fuentes de financiación de esa estructura armada y reducir el impacto ambiental causado por la extracción ilegal de minerales en el nordeste antioqueño. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: