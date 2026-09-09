Uno más: bomberos atienden incendio forestal en La Estrella; llamas superan los 8 metros

Un incendio forestal de gran magnitud mantiene desplegados este miércoles 9 de septiembre a varios cuerpos de bomberos en el Cerro Tutelar de la vereda Esperanza, en la parte alta de Tablaza, La Estrella.
Las llamas avanzan en una zona de difícil acceso y alcanzan alturas de entre 7 y 8 metros, de acuerdo con el reporte entregado desde el lugar.
Lea más: ¡Atención! Incendio en Sabaneta, hay cierres viales
El capitán Fernando Martínez, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Estrella, explicó que en la emergencia participan 11 unidades de ese organismo, con apoyo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí y de una brigada forestal del Oriente antioqueño que también fue activada.
Las condiciones en el sitio han hecho compleja la atención. Los fuertes vientos, las altas temperaturas y la topografía del cerro dificultan el desplazamiento de los equipos y favorecen la propagación del fuego.