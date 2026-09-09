Trump regaló 135.000 dólares en efectivo a tres de sus asistentes; hay polémica sobre la legalidad del pago

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, entregó regalos en efectivo por un total de 135.000 dólares a tres de sus colaboradoras más cercanas en la Casa Blanca. Cada uno de los pagos equivale aproximadamente al 30% del sueldo anual de 150.000 dólares que percibe cada una de las tres funcionarias por sus cargos en la Administración pública.

Estas entregas de dinero salieron a la luz tras la publicación de las declaraciones financieras anuales de los funcionarios del Poder Ejecutivo, en las que las asesoras Natalie Harp, Margo Martin y Chamberlain Harris registraron haber recibido 45.000 dólares cada una bajo el concepto de “regalo en efectivo por las fiestas”.

Harp, de 35 años, es asistente ejecutiva y asesora especial del mandatario. Es apodada por sus compañeros como la “impresora humana” debido a que suele acompañar constantemente al presidente con una impresora portátil para facilitarle noticias e información en papel. La funcionaria redacta habitualmente publicaciones para las redes sociales de Trump y trabaja estrechamente a su lado desde 2022.

Las otras dos funcionarias que recibieron el regalo navideño son Margo Martin, de 31 años, asesora de comunicaciones encargada de grabar contenidos para redes sociales, y Chamberlain Harris, de 26 años, subdirectora de Operaciones de la Oficina Oval y asistente ejecutiva.

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Además de los regalos en efectivo dirigidos a las tres asesoras, la documentación patrimonial reveló que Trump entregó 20.000 dólares a Walt Nauta, director de operaciones de la Oficina Oval. El funcionario, cuyo salario público asciende a 175.000 dólares al año, ha acompañado a Trump como asistente personal y formó parte de la comitiva presidencial en recientes desplazamientos internacionales.

Los desembolsos han suscitado severas dudas entre expertos en ética y derecho consultados por medios estadounidenses. La legislación federal de ese país establece prohibiciones estrictas respecto a los pagos complementarios al salario de los empleados públicos.