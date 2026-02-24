Detuvieron a brasilero con una visa gringa falsa en el aeropuerto José María Córdova

Con la idea de cumplir su “sueño americano”, un ciudadano de Brasil intentó abordar un vuelo de Medellín hacia Miami, Estados Unidos, presentando la respectiva visa americana en su pasaporte, como procedimiento obligatorio en Migración Colombia. Sin embargo, las autoridades migratorias le impidieron viajar porque vieron algo extraño en este documento.
“El extranjero fue detectado por oficiales de Migración Colombia durante los controles migratorios de rutina. Tras la verificación técnica del documento, se evidenció la falsedad de la visa, configurándose el delito de falsedad documental”, explicó Paola Andrea Salazar, directora regional Antioquia-Chocó de Migración Colombia.