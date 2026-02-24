Prosperidad Social dará hasta $4,9 millones a tenderos, ¿cómo se escogen los beneficiarios?

El Gobierno nacional puso en marcha una nueva apuesta para sacar adelante la economía popular desde la base: la tienda de barrio.
A través de Prosperidad Social, y en articulación con iNNpulsa Colombia y la red de aliados Redsumma, este lunes 23 de febrero se lanzó oficialmente la Red de Tiendas Solidarias, una estrategia que busca fortalecer 4.650 unidades productivas en todo el país.
Entérese: ¡Anote! Prosperidad Social revela fechas de pagos de Renta Ciudadana, Colombia Mayor, IVA y programas para jóvenes