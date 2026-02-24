Personas con camisetas de disidencias de Farc estuvieron en un evento de Iván Cepeda

El senador y candidato presidencial Iván Cepeda encabezó este lunes 23 de febrero una concentración en Tumaco (Nariño), considerado el segundo puerto más relevante del Pacífico colombiano. La plaza principal del municipio estuvo colmada de simpatizantes, pero se vio opacada por la presencia de varias personas que tenían camisetas con mensajes alusivos a una disidencia de las extintas Farc.
En medio del evento —al que acudió un número considerable de personas, que expresaron su apoyo al aspirante del Pacto Histórico— algunos asistentes fueron vistos portando camisetas que mencionaban a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). Ese grupo es una estructura armada que actualmente sostiene conversaciones de paz con el Gobierno Nacional. La presencia de estas personas vistiendo esas prendas llamó la atención de varios asistentes al evento político.