Sindicato de Migración reveló las razones de la “operación tortuga” que retrasa los tiempos en los aeropuertos

La incertidumbre se apoderó de las terminales aéreas del país tras el inicio de una protesta sindical en Migración Colombia que al parecer tiene como objetivo agudizar las demoras en los trámites y filtros internacionales. Le puede interesar: Migración Colombia activó plan de choque contra las posibles protestas del sindicato: así puede evitar contratiempos Lo que comenzó en la tarde de este lunes como una manifestación de brazos caídos ha escalado rápidamente a una “operación tortuga”, un mecanismo de presión que consiste en aplicar de forma extrema y minuciosa cada protocolo de seguridad, dilatando los tiempos de atención de manera drástica. A raíz de todo esto, que hasta las mismas aerolíneas que operan en el país le han advertido a los viajeros sobre las protestas, el presidente del sindicato Osemco, Yeison Mesa, fue tajante sobre el futuro inmediato de la movilidad aérea en Colombia. “Va a estar muy grave”, aseguró en conversación con Blu Radio este martes 10 de febrero. Según el dirigente sindical, la movilización apenas transita su fase inicial y el panorama para los viajeros nacionales e internacionales podría empeorar si el Gobierno Nacional no atiende con prisa las demandas laborales y presupuestales del sector.

El impacto en el cronograma de los viajeros

Aunque Migración Colombia reportó una relativa calma en El Dorado durante las primeras horas de la mañana de este martes, Mesa admitió que la noche anterior y la madrugada estuvieron marcadas por retrasos significativos. El cambio en la dinámica de atención es radical: procesos de revisión que habitualmente toman entre uno y dos minutos por pasajero se están extendiendo hasta los 20 minutos, junto con la aparición de largas filas en diferentes zonas de los aeropuertos. Ante esta situación, las aerolíneas y las autoridades aeroportuarias han emitido una recomendación de urgencia: los pasajeros con destinos internacionales deben presentarse en la terminal con cuatro o cinco horas de antelación. Si bien los vuelos nacionales no requieren este control, la congestión logística en las zonas de migración termina afectando la operatividad general de los aeropuertos. Avianca fue una de las aerolíneas que viene alertando a sus viajeros a hacer los trámites con tiempo. Para mitigar el impacto, Migración Colombia anunció este lunes 9 de febrero el despliegue de 50 funcionarios adicionales en Bogotá, Cartagena y Medellín. No obstante, el sindicato advirtió que la protesta se mantendrá activa las 24 horas del día.

Una entidad “desfinanciada” y en crisis: las promesas incumplidas y fallas de gestión

Detrás de las largas filas de pasajeros habría una crisis administrativa profunda. Mesa denunció en la conversación con Blu radio que Migración Colombia atraviesa un estado de desfinanciación que impide cubrir incluso los gastos operativos más elementales. “No hay dinero ni siquiera para pagar los salarios. No hay cómo pagar los servicios de la sede principal, ni para comprar un pocillo plástico para ofrecer un tinto”, aseguró el líder sindical. Mesa también dirigió críticas hacia la gestión de la directora nacional, Gloria Rieros, señalando presuntos manejos irregulares y falta de transparencia presupuestal. “Se han hecho videos diciendo que sí hay plata, que todo está bien, cuando no es cierto. Hoy Migración Colombia es una entidad desfinanciada”, puntualizó. Por otro lado, el conflicto se fundamentó, según el sindicato, en el presunto quiebre de los acuerdos pactados en diciembre de 2024, los cuales incluían bonificaciones, ampliación de la planta y una nivelación salarial proyectada para el periodo 2025-2026. “Hoy estamos en 2026 y no hay ningún estudio, no hay reingeniería, no hay resultados. Se contrataron expertos pagándoles 12 millones de pesos mensuales y no entregaron absolutamente nada”, denunció Mesa, añadiendo que los oficiales llevan dos años sin recibir uniformes nuevos.

El riesgo y desacuerdo con la automatización de seguridad en los aeropuertos