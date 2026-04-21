El “infierno” en Briceño, Antioquia: van 162 desplazados y no cesan los bombardeos con drones a las viviendas

Todos los días siguen llegando campesinos desplazados al parque principal de Briceño, Norte antioqueño, por cuenta de las confrontaciones armadas que se están viviendo en la ruralidad entre las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y el Ejército. A esto se suman los ataques a las viviendas con drones, lo que tiene en su punto máximo el temor en esta localidad. El secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, señaló que son 162 personas, integrantes de 86 familias, que han llegado desde las distintas veredas a la zona urbana para buscar resguardarse de los ataques criminales, aunque temen que la cifra aumente con el paso de los días. Entérese: Granada contra estación de Briceño, Antioquia, dejó dos policías heridos: ofrecen recompensa

Los ataques se agudizaron, luego de que las disidencias enfocaran sus ataques armados contra las viviendas, comenzando por uno en la vereda Las Auras, donde cerca de la iglesia de esta zona fue lanzado un explosivo desde un dron, provocando daños en las ventanas de una casa, la fachada de la iglesia y un cráter en el parque infantil donde impactó este elemento.

Este hecho no dejó personas lesionadas, pero sí mucha zozobra entre las poblaciones, no solo de Las Auras sino de toda la ruralidad más cercana a la cuenca del río Cauca, donde se enfocan las disputas con el Clan del Golfo y las disidencias por el control de los corredores viales y del microtráfico. Le puede interesar: Grave denuncia: Ejército fue a desactivar explosivo en Briceño y población no lo permitió ¿Qué pasó? Ante este panorama, desde la Gobernación de Antioquia tomaron medidas administrativas en este municipio, ubicado a cuatro horas de Medellín, con el fin de intentar garantizar la seguridad en uno de los municipios con mayores problemáticas en todo el departamento. El general (r) Martínez manifestó que “la alcaldía toma unas medidas administrativas que le van a ayudar mucho a la fuerza pública, a todas las actividades de control del orden público, como son toque de queda a partir de las 9:30 de la noche y hasta nueva orden, y el cierre de establecimientos públicos a partir de las 8:30 de la noche, y ley seca también a partir de las 8:00 de la noche”. Entérese: Tras recientes hechos violentos en Briceño, Antioquia, duplican recompensa por alias Primo Gay

Detrás de toda esta crisis de Briceño estaría Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, quien sería el segundo cabecilla del frente 36 de las disidencias, pero quien a su vez estaría abanderando el resurgimiento del frente 5, que tiene presencia en Sabanalarga, Toledo, San Andrés de Cuerquia y Briceño. Fuentes de inteligencia indicaron que estos ataques estarían siendo cometidos por parte del frente 5, el cual habría sido fortalecido por Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, quien incluso habría enviado hombres desde el Catatumbo y el Cauca para el resurgimiento y fortalecimiento en su estrategia para combatir al Clan del Golfo.

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