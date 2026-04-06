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Tras recientes hechos violentos en Briceño, Antioquia, duplican recompensa por alias Primo Gay

Ahora son 200 millones de pesos los que se ofrecen por este cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc, luego del atentado contra la estación de Policía de Briceño y otros hechos criminales recientes.

  • Este ataque, registrado el pasado Viernes Santo en el parque principal de Briceño, que dejó dos policías lesionados, habría sido el límite para que aumentaran la recompensa para dar con la captura de Néider Yesid Uñates López (detalle), alias Primo Gay. FOTOS: CORTESÍA
    Este ataque, registrado el pasado Viernes Santo en el parque principal de Briceño, que dejó dos policías lesionados, habría sido el límite para que aumentaran la recompensa para dar con la captura de Néider Yesid Uñates López (detalle), alias Primo Gay. FOTOS: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 3 horas
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La gota que rebosó la copa con alias Primo Gay por parte de las autoridades se produjo en la noche del pasado Viernes Santo, cuando una granada explotó cerca de la estación de Policía de Briceño, Norte antioqueño. Por esta razón, desde la Gobernación de Antioquia anunciaron que duplicarán la recompensa para quien dé información sobre su captura.

Según el secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, la recompensa contra uno de los hombres más importantes de este grupo armado pasó de 100 millones a 200 millones de pesos, ante la gravedad de los hechos que lo implicarían y que afectan a este municipio.

El atentado se registró cuando decenas de habitantes de esta localidad se encontraban participando de una procesión y se produjo la explosión en un lugar donde estaban estacionadas varias motos, tanto de la Policía Nacional como de civiles.

Entérese: Defensoría del Pueblo rechaza ataque con granada y asesinato en ambulancia en Briceño, Antioquia

Este ataque dejó a dos uniformados lesionados, quienes fueron atendidos en el Hospital El Sagrado Corazón, de la localidad, con algunas afectaciones ocasionadas por las esquirlas de esta explosión. Posteriormente fueron dados de alta.

Las autoridades investigan si este ataque sería una retaliación tras el asesinato de un presunto integrante de este grupo armado dentro de una ambulancia en el sector Moravia, de este municipio, quien había resultado lesionado en un accidente de motocicleta. Al parecer, miembros del Clan del Golfo habrían interceptado el vehículo para asesinar a esta persona.

Le puede interesar: Ejército le respira a alias Primo Gay: le capturaron a la pareja y al escolta en Briceño, Antioquia

A esto se sumó un enfrentamiento entre estos dos grupos armados en la vereda Guarimán El Hoyo, donde una mujer resultó lesionada y debió ser evacuada vía aérea por la Fuerza Aérea a un centro asistencial de Medellín, debido a la gravedad de las lesiones.

Néider Yesid Uñates López, nombre de pila de este cabecilla, es uno de los hombres más poderosos del frente 36 de las disidencias de las Farc, sin ser el jefe máximo de la misma. Este hombre responde a Óscar Javier Cuadros Zea, alias Chejo o Alejandro, quien lidera esta organización criminal.

Sin embargo, es uno de los hombres más poderosos en el manejo de artefactos explosivos y además del hecho de este viernes en Briceño, se le señala de estar detrás de varios ataques con cilindros bomba en la vía entre San Andrés de Cuerquia y Toledo, corredor clave para el ingreso a Hidroituango. que cobró la vida de dos integrantes del Ejército Nacional.

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