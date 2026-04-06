Tras recientes hechos violentos en Briceño, Antioquia, duplican recompensa por alias Primo Gay

La gota que rebosó la copa con alias Primo Gay por parte de las autoridades se produjo en la noche del pasado Viernes Santo, cuando una granada explotó cerca de la estación de Policía de Briceño, Norte antioqueño. Por esta razón, desde la Gobernación de Antioquia anunciaron que duplicarán la recompensa para quien dé información sobre su captura.
Según el secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, la recompensa contra uno de los hombres más importantes de este grupo armado pasó de 100 millones a 200 millones de pesos, ante la gravedad de los hechos que lo implicarían y que afectan a este municipio.