Tras recientes hechos violentos en Briceño, Antioquia, duplican recompensa por alias Primo Gay

La gota que rebosó la copa con alias Primo Gay por parte de las autoridades se produjo en la noche del pasado Viernes Santo, cuando una granada explotó cerca de la estación de Policía de Briceño, Norte antioqueño. Por esta razón, desde la Gobernación de Antioquia anunciaron que duplicarán la recompensa para quien dé información sobre su captura. Según el secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, la recompensa contra uno de los hombres más importantes de este grupo armado pasó de 100 millones a 200 millones de pesos, ante la gravedad de los hechos que lo implicarían y que afectan a este municipio.

El atentado se registró cuando decenas de habitantes de esta localidad se encontraban participando de una procesión y se produjo la explosión en un lugar donde estaban estacionadas varias motos, tanto de la Policía Nacional como de civiles. Entérese: Defensoría del Pueblo rechaza ataque con granada y asesinato en ambulancia en Briceño, Antioquia Este ataque dejó a dos uniformados lesionados, quienes fueron atendidos en el Hospital El Sagrado Corazón, de la localidad, con algunas afectaciones ocasionadas por las esquirlas de esta explosión. Posteriormente fueron dados de alta. Las autoridades investigan si este ataque sería una retaliación tras el asesinato de un presunto integrante de este grupo armado dentro de una ambulancia en el sector Moravia, de este municipio, quien había resultado lesionado en un accidente de motocicleta. Al parecer, miembros del Clan del Golfo habrían interceptado el vehículo para asesinar a esta persona. Le puede interesar: Ejército le respira a alias Primo Gay: le capturaron a la pareja y al escolta en Briceño, Antioquia A esto se sumó un enfrentamiento entre estos dos grupos armados en la vereda Guarimán El Hoyo, donde una mujer resultó lesionada y debió ser evacuada vía aérea por la Fuerza Aérea a un centro asistencial de Medellín, debido a la gravedad de las lesiones.