Granada contra estación de Briceño, Antioquia, dejó dos policías heridos: ofrecen recompensa

Durante este Viernes Santo en el Parque Principal de Briceño, Antioquia, hombres lanzaron una granada contra las motos de la Policía que se encontraban en este sector, provocando graves daños a los vehículos y a la infraestructura en este municipio. Los hechos ocurrieron sobre las 7:52 de la noche de este viernes en este municipio del Norte antioqueño, luego de que presuntos integrantes del frente 36 de las disidencias lanzaran este artefacto explosivo contra los vehículos de la Policía Nacional.

Este hecho dejó una persona lesionada, integrante de la Policía, quien debió ser atendido por afectaciones por las esquirlas de la explosión. Lo trasladaron inicialmente al hospital El Sagrado Corazón, de esta localidad, para las atenciones respectivas y por el momento está fuera de peligro. Entérese: Defensoría alerta riesgos y crisis humanitaria en Chocó por enfrentamientos entre el ELN y disidencias Ante este ataque, desde la Policía Antioquia enviaron refuerzos a este municipio para aumentar la seguridad de los uniformados que resguardan la seguridad en este lugar, azotado por las disputas armadas entre el Clan del Golfo y las disidencias. Este hecho se le atribuye a las disidencias de las Farc, lideradas por alias Primo Gay, y se trata de establecer si detrás de este hecho estarían dos de sus hombres de confianza, alias Machín y alias Lobo. Le puede interesar: Alias Figura, quien hizo parte del anillo de seguridad de ‘Iván Mordisco,’ se desmovilizó con otros seis disidentes El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó de “cobarde” el atentado en Semana Santa, porque constituye en una “debilidad de los grupos criminales que allí delinquen ante las operaciones sostenidas de la Fuerza Pública”. Por tal motivo, invitó a la ciudadanía a denunciar a través de los números 314 358 7212 (líneas 107 – 157) Gaula 147 – 165 y reclutamiento infantil: 141 “La Fuerza Pública tiene activadas todas las capacidades para identificar y capturar a los responsables, en una región donde delinquen la estructura 36 de las disidencias de alias Calarcá y estructuras del autodenominado EGC o comúnmente conocido como Cartel del Clan del Golfo”, escribió en su cuenta de X.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, corroboró más tarde que el uniformado de la Policía se encuentra fuera de peligro y que continúan con las investigaciones correspondientes sobre el atentado. “He sido informado de un ataque terrorista en Briceño, este viernes santo: una carga explosiva detonó en la zona urbana y dejó un Policía herido. El uniformado está fuera de peligro. En ese municipio, que años atrás estuvo libre de coca y de minas antipersona, los criminales regresaron gracias a la paz total de Petro. Delinquen el Clan del Golfo y el frente 36 FARC de Calarcá y del bandido de primo gay”, escribió en su cuenta de X.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, rechazó de manera contundente este atentado y aseguró que “no habrá espacios para la impunidad”. ”Estos ataques no solo vulneran la integridad de nuestros uniformados, sino que constituyen una afrenta directa contra el Estado, la institucionalidad y la #seguridad de todos los colombianos. No permitiré que el miedo o la intimidación pretendan debilitar la labor legítima de quienes trabajan día y noche por la convivencia y la tranquilidad ciudadana”, escribió.

Hasta el momento, de acuerdo con los reportes policiales, no se produjeron capturas, aunque las autoridades ya están tras la pista de los autores materiales de estos hechos. Sin embargo, desde la Gobernación de Antioquia se anunció la recompensa de hasta 100 millones de pesos a quien brinde información que permita la captura de los responsables de este hecho.